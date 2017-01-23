Васин пока не видит себя в составе сборной России

Защитник ЦСКА Виктор Васин оценил свои шансы на попадание в сборную России в ближайшее время. По мнению футболиста, в этом году он ставит перед собой цель стать игроком основы армейцев.

«Надежда есть у каждого, у кого есть русский паспорт. На прошлом стараюсь не зацикливаться. Конечно, была надежда попасть на чемпионат Европы. Но в последние полгода я просидел на лавке. Куда там ехать, без практики?

Моя задача на 2017 год – закрепиться в основе ЦСКА. Все остальное будет «плясать» от этого. Смогу постоянно выступать за клуб – высоки шансы и заиграть в сборной» – заявил Васин.

В текущем сезоне защитник в составе «Уфы», за которую выступал на правах аренды, провел в чемпионате России 17 матчей.