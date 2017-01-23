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    Васин пока не видит себя в составе сборной России

    Защитник ЦСКА Виктор Васин оценил свои шансы на попадание в сборную России в ближайшее время. По мнению футболиста, в этом году он ставит перед собой цель стать игроком основы армейцев.

    «Надежда есть у каждого, у кого есть русский паспорт. На прошлом стараюсь не зацикливаться. Конечно, была надежда попасть на чемпионат Европы. Но в последние полгода я просидел на лавке. Куда там ехать, без практики?

    Моя задача на 2017 год – закрепиться в основе ЦСКА. Все остальное будет «плясать» от этого. Смогу постоянно выступать за клуб – высоки шансы и заиграть в сборной» – заявил Васин.

    В текущем сезоне защитник в составе «Уфы», за которую выступал на правах аренды, провел в чемпионате России 17 матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2017 08:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 января 2017, 10:15

      Правильно, нужно сначала закрепиться в основном составе ЦСКА, а потом уже
      стараться попасть в сборную страны. А тренер сборной тебя увидит.

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