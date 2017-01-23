Васин не видит кризиса в ЦСКА

Защитник ЦСКА Виктор Васин не считает, что в команде наблюдается игровой кризис. 28-летний футболист был возвращен армейцами из аренды в «Уфе» в зимнее трансферное окно.

«Кризиса в ЦСКА нет. А почему ушел Слуцкий?.. Наверное, ему нужен был какой-то новый вызов. Плюс определенное давление со стороны болельщиков. Повлияла ли на него неудача сборной? Не знаю. На работу в клубе, полагаю, нет. Не думаю, что есть связь и, если бы сборная удачно выступила на чемпионате Европы, ЦСКА непременно бы шел сейчас на первом месте», – заявил Васин.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России 17 матчей, в которых результативными действиями не отличился.