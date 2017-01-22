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Серия А. «Ювентус» одержал победу над «Лацио»

22 января 2017, 16:23
8

В поединке 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле уверенно одолел «Лацио» – 2:0. Голами в этой встрече отметились Пауло Дибала, а также Гонсало Игуаин, отличившийся в пятой встрече подряд.

Таким образом, туринский клуб одержал в нынешнем розыгрыше Серии А одиннадцатую победу кряду в родных стенах. На счету команды Массимилиано Аллегри 48 очков и первое место в турнирной таблице. «Лацио» с 40 баллами занимает четвертую строчку.

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

Ювентус – Лацио – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дибала, 5; 2:0 – Игуаин, 17.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Лацио Игуаин Гонсало Дибала Пауло
Комментарии (8)
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roman230582
1485091875
Молодцы
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Revolver76
1485092040
вперед Юве !
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пончотрончо
1485092802
Вперёд!
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JUVIO
1485093064
Forza
Ответить
forza Juve 1
1485158466
Forza Juve
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Avatar 2
1485162834
Молодцы !
Ответить
Ювентини-Р.Баджо
1485165277
С победой ЮВЕНТИНИ!!!
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VITOLD37
1485380064
БЫЛ БЫ У НИХ БЮДЖЕТ ЛАЦИО , ОНИ БЫ И В ДЕСЯТКУ НЕ ПОПАДАЛИ
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