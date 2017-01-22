Серия А. «Ювентус» одержал победу над «Лацио»

В поединке 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле уверенно одолел «Лацио» – 2:0. Голами в этой встрече отметились Пауло Дибала, а также Гонсало Игуаин, отличившийся в пятой встрече подряд.

Таким образом, туринский клуб одержал в нынешнем розыгрыше Серии А одиннадцатую победу кряду в родных стенах. На счету команды Массимилиано Аллегри 48 очков и первое место в турнирной таблице. «Лацио» с 40 баллами занимает четвертую строчку.

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

Ювентус – Лацио – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дибала, 5; 2:0 – Игуаин, 17.

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