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    Серия А. «Ювентус» одержал победу над «Лацио»

    В поединке 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле уверенно одолел «Лацио» – 2:0. Голами в этой встрече отметились Пауло Дибала, а также Гонсало Игуаин, отличившийся в пятой встрече подряд.

    Таким образом, туринский клуб одержал в нынешнем розыгрыше Серии А одиннадцатую победу кряду в родных стенах. На счету команды Массимилиано Аллегри 48 очков и первое место в турнирной таблице. «Лацио» с 40 баллами занимает четвертую строчку.

    Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

    Ювентус – Лацио – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дибала, 5; 2:0 – Игуаин, 17.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 16:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 26 января 2017, 00:34

      БЫЛ БЫ У НИХ БЮДЖЕТ ЛАЦИО , ОНИ БЫ И В ДЕСЯТКУ НЕ ПОПАДАЛИ

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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 23 января 2017, 12:54

      С победой ЮВЕНТИНИ!!!

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 23 января 2017, 12:13

      Молодцы !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 23 января 2017, 11:01

      Forza Juve

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 22 января 2017, 16:51

      Forza

      0
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      Рейтинг: +11

      пончотрончо 22 января 2017, 16:46

      Вперёд!

      0
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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 22 января 2017, 16:34

      вперед Юве !

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 января 2017, 16:31

      Молодцы

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