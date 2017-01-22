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Главный судья:
Давиде Масса (Империя)
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Ювентус - Лацио

22.01.2017, Воскресенье, 14:30 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 21 тур Ювентус - Лацио
Обзор матча
Италия. Серия А (2016/2017)
2 тур
27 августа, суббота 19:00 Лацио 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Ювентус 3:0 Лацио
15 тур
4 декабря, пятница 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
20 января, среда 22:45 Лацио 0:1 Ювентус
Суперкубок Италии 2015

8 августа, суббота 15:00 Ювентус 2:0 Лацио
Италия. Кубок (2014/2015)
Финал
20 мая, среда 21:45 Ювентус 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
18 апреля, суббота 21:45 Ювентус 2:0 Лацио
12 тур
22 ноября, суббота 22:45 Лацио 0:3 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
21 тур
25 января, суббота 23:45 Лацио 1:1 Ювентус
2 тур
31 августа, суббота 22:45 Ювентус 4:1 Лацио
Суперкубок Италии 2013

18 августа, воскресенье 23:00 Ювентус 4:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
15 апреля, понедельник 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
13 тур
17 ноября, суббота 21:00 Ювентус 0:0 Лацио
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 29 января, вторник 23:45 Лацио 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 22 января, вторник 23:45 Ювентус 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
11 апреля, среда 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
13 тур
26 ноября, суббота 23:45 Лацио 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
35 тур
2 мая, понедельник 22:45 Лацио 0:1 Ювентус
16 тур
12 декабря, воскресенье 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2009/2010)
22 тур
31 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:1 Лацио
3 тур
12 сентября, суббота 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Лацио
19 тур
18 января, воскресенье 22:30 Лацио 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 5:2 Лацио
16 тур
15 декабря, суббота 22:30 Лацио 2:3 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +43

    forza Juve 1 22 января 2017, 14:43

    Юве вперёёд , Forza Juve!!

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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 22 января 2017, 12:32

    Старая сеньора сегодня победит

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