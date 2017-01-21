Жамалетдинов заявил, что в ЦСКА Гончаренко водит всех за руку

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от совместной работы с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко. По словам футболиста, белорусский специалист буквально водит каждого игрока за руку, чтобы объяснять свои задумки на поле.

«Новый тренер, новые тренировки, новые требования к игрокам, перестановки в тактике. Все это мы проходим на тренировках, Виктор Михайлович все объясняет, каждого водит за руку. Если что-то непонятно, мы сами спрашиваем, он говорит, как играть. Они в чем-то с Леонидом Викторовичем Слуцким отличаются, в целом все довольны его работой. Надеюсь, он нашей тоже доволен», – сказал Жамалетдинов.

Напомним, Гончаренко возглавил ЦСКА минувшим декабрем, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого, по собственному желанию покинувшего московский клуб.