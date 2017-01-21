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    Жамалетдинов заявил, что в ЦСКА Гончаренко водит всех за руку

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от совместной работы с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко. По словам футболиста, белорусский специалист буквально водит каждого игрока за руку, чтобы объяснять свои задумки на поле.

    «Новый тренер, новые тренировки, новые требования к игрокам, перестановки в тактике. Все это мы проходим на тренировках, Виктор Михайлович все объясняет, каждого водит за руку. Если что-то непонятно, мы сами спрашиваем, он говорит, как играть. Они в чем-то с Леонидом Викторовичем Слуцким отличаются, в целом все довольны его работой. Надеюсь, он нашей тоже доволен», – сказал Жамалетдинов.

    Напомним, Гончаренко возглавил ЦСКА минувшим декабрем, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого, по собственному желанию покинувшего московский клуб.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2017 21:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 22 января 2017, 23:45

      Гончаренко рассказывал об этом в интервью...Только не говорил кого "конкретно" водит за руку...благодаря Тимуру понятно: "буквально каждого"))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 января 2017, 22:35

      По Бердыевски.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +235

      Копытин 22 января 2017, 13:51

      Будем поглядеть куда все это заведет. Главное как можно выше в таблице.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА 22 января 2017, 13:43

      УДАЧИ ТЕБЕ ТИМУР

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 января 2017, 12:47

      Неважно какие методы Гончаренко будет применять,если конечно они не противоречат Женевской конвенции,главное какой будет результат....)))

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 22 января 2017, 10:49

      Игрок-это часть команды,отчего он должен четко понимать,что от него требуется на поле! И хотя проводятся теоретические занятия ,тем не менее не каждому футболисту бывает понятно,поэтому тренеру и приходится буквально водить спортсмена за руку и показывать! Вроде бы со стороны смешно,но пусть многие себя вспомнят,а всегда ли им бывает понятно то,что от них требуют на работе или учебе?

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 января 2017, 08:57

      Главное чтобы завёл куда надо

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 января 2017, 08:10

      Как дети маленькие, водят их за руки,. Бердыев тоже своих водил, то ли в Рубине , то ли в Ростове ,плоды принесло. Будем надеяться , что и Ганчаренко научит футболистов ЦСКА кому и куда бежать, и пас давать.

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 22 января 2017, 02:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лошара,до весны

      -5
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > spartach n1 22 января 2017, 09:51

      Конечно до весны, а там кони укажут в каком углу в свинарнике вам стоять.

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 января 2017, 01:51

      "..белорусский специалист буквально водит каждого игрока за руку".
      Блин, и в туалет тоже?

      -2
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