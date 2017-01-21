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  • Жамалетдинов заявил, что в ЦСКА Гончаренко водит всех за руку

Жамалетдинов заявил, что в ЦСКА Гончаренко водит всех за руку

21 января 2017, 21:14
12

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от совместной работы с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко. По словам футболиста, белорусский специалист буквально водит каждого игрока за руку, чтобы объяснять свои задумки на поле.

«Новый тренер, новые тренировки, новые требования к игрокам, перестановки в тактике. Все это мы проходим на тренировках, Виктор Михайлович все объясняет, каждого водит за руку. Если что-то непонятно, мы сами спрашиваем, он говорит, как играть. Они в чем-то с Леонидом Викторовичем Слуцким отличаются, в целом все довольны его работой. Надеюсь, он нашей тоже доволен», – сказал Жамалетдинов.

Напомним, Гончаренко возглавил ЦСКА минувшим декабрем, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого, по собственному желанию покинувшего московский клуб.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Жамалетдинов Тимур Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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+50/-50
1485039077
"..белорусский специалист буквально водит каждого игрока за руку". Блин, и в туалет тоже?
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spartach n1
1485041288
Лошара,до весны
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нейтральныйкакникто
1485061808
Как дети маленькие, водят их за руки,. Бердыев тоже своих водил, то ли в Рубине , то ли в Ростове ,плоды принесло. Будем надеяться , что и Ганчаренко научит футболистов ЦСКА кому и куда бежать, и пас давать.
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Nerlinger
1485064620
Главное чтобы завёл куда надо
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nemolod
1485071389
Игрок-это часть команды,отчего он должен четко понимать,что от него требуется на поле! И хотя проводятся теоретические занятия ,тем не менее не каждому футболисту бывает понятно,поэтому тренеру и приходится буквально водить спортсмена за руку и показывать! Вроде бы со стороны смешно,но пусть многие себя вспомнят,а всегда ли им бывает понятно то,что от них требуют на работе или учебе?
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ЖОРРО
1485078441
Неважно какие методы Гончаренко будет применять,если конечно они не противоречат Женевской конвенции,главное какой будет результат....)))
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ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА
1485081818
УДАЧИ ТЕБЕ ТИМУР
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Копытин
1485082293
Будем поглядеть куда все это заведет. Главное как можно выше в таблице.
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Gullit 76
1485113707
По Бердыевски.
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ProstoPolzovatel
1485117917
Гончаренко рассказывал об этом в интервью...Только не говорил кого "конкретно" водит за руку...благодаря Тимуру понятно: "буквально каждого"))))
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