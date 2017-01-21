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    Мутко подчеркнул, что Бушманов не будет совмещать посты в молодежной сборной и клубе

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко исключил вариант с совмещением постов в молодежной сборной России и «Спартаке-2» главным тренером второй команды красно-белых Евгением Бушмановым.

    Ранее первый вице-президент футбольного союза Никита Симонян сообщил, что 45-летний специалист в ближайшее время возглавит национальную молодежную команду. В четверг появилась информация, что в «Спартаке-2» его заменит Дмитрий Гунько.

    «Вариант совмещения Бушмановым должностей в молодежной сборной и в «Спартаке-2» исключен. Я говорил, что в понедельник-вторник мы все это объявим, но мы все куда-то спешим», – сказал Мутко.

    Напомним, Бушманов занимает должность главного тренера второй спартаковской команды с лета 2013 года.

    Источник: ТАСС

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    21.01.2017 18:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +345

      zadira56 21 января 2017, 21:56

      Блин,как же он всех достал!

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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 января 2017, 20:02

      Совмещение только господину Мутко позволено.

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