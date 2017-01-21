Мутко подчеркнул, что Бушманов не будет совмещать посты в молодежной сборной и клубе

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко исключил вариант с совмещением постов в молодежной сборной России и «Спартаке-2» главным тренером второй команды красно-белых Евгением Бушмановым.

Ранее первый вице-президент футбольного союза Никита Симонян сообщил, что 45-летний специалист в ближайшее время возглавит национальную молодежную команду. В четверг появилась информация, что в «Спартаке-2» его заменит Дмитрий Гунько.

«Вариант совмещения Бушмановым должностей в молодежной сборной и в «Спартаке-2» исключен. Я говорил, что в понедельник-вторник мы все это объявим, но мы все куда-то спешим», – сказал Мутко.

Напомним, Бушманов занимает должность главного тренера второй спартаковской команды с лета 2013 года.