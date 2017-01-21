Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Самедов: «Горд тем, что я – воспитанник «Спартака»

21 января 2017, 16:45
37

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что гордится своим красно-белым прошлым. Напомним, 32-летний игрок защищал цвета спартаковцев с 2001 по 2005 годы, после чего перебрался в «Локомотив». Также в своей карьере футболист выступал за «Москву» и «Динамо».

«Горжусь тем, что являюсь спартаковским воспитанником. Моя карьера сложилась так, что большую ее часть я играл не за «Спартак», но как игрок я состоялся именно здесь. Я пришел в систему «Спартака» в 10 лет в 1995 году, я играл за молодежную команду, затем за дубль, потом за основу. Можно сказать, что я вернулся домой.

Когда приехал на базу в Тарасовку, на которой не был очень много лет, то сразу отметил, что все там осталось по-прежнему, я все помню», – сказал Самедов.

В текущем сезоне Самедов принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив пять забитых мячей и две голевые передачи.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПФК ЦСКА Моscow
1485006470
опомнился
Ответить
TERIA-76
1485007796
Лучше бы молчал)))
Ответить
пряник929
1485008071
Подождем, игры начнутся, тон может смениться... в запасе...
Ответить
Nerlinger
1485008549
Нашёл чем гордиться... Молчал бы
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1485009546
Можно подумать, что ты выиграл кучу трофеев благодаря этому!
Ответить
olebar73
1485009821
Началось...Прикольно бы было, если бы он сказал,что никогда не любил мясо. Типа он вегетарианец.
Ответить
Sergej-74
1485010455
вспомнил..............
Ответить
Антибиотик
1485010515
Бегунок за зарплатой и титулами в разные клубы. Вот кто ты. Как проститутка последняя.
Ответить
афоня72
1485014049
Надо что-то сказать, и желательно положительное,иначе не поймут зачем сменил клуб..
Ответить
товрос
1485016447
будь осторожен при переходе железной дороги,поезда стали быстро ездить,мясо из тебя сделают
Ответить
Главные новости
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
2
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Все новости
Все новости
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:53
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
2
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
4
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
7
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
19
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+