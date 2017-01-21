Самедов: «Горд тем, что я – воспитанник «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что гордится своим красно-белым прошлым. Напомним, 32-летний игрок защищал цвета спартаковцев с 2001 по 2005 годы, после чего перебрался в «Локомотив». Также в своей карьере футболист выступал за «Москву» и «Динамо».

«Горжусь тем, что являюсь спартаковским воспитанником. Моя карьера сложилась так, что большую ее часть я играл не за «Спартак», но как игрок я состоялся именно здесь. Я пришел в систему «Спартака» в 10 лет в 1995 году, я играл за молодежную команду, затем за дубль, потом за основу. Можно сказать, что я вернулся домой.

Когда приехал на базу в Тарасовку, на которой не был очень много лет, то сразу отметил, что все там осталось по-прежнему, я все помню», – сказал Самедов.

В текущем сезоне Самедов принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив пять забитых мячей и две голевые передачи.