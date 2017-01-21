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    Самедов: «Горд тем, что я – воспитанник «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что гордится своим красно-белым прошлым. Напомним, 32-летний игрок защищал цвета спартаковцев с 2001 по 2005 годы, после чего перебрался в «Локомотив». Также в своей карьере футболист выступал за «Москву» и «Динамо».

    «Горжусь тем, что являюсь спартаковским воспитанником. Моя карьера сложилась так, что большую ее часть я играл не за «Спартак», но как игрок я состоялся именно здесь. Я пришел в систему «Спартака» в 10 лет в 1995 году, я играл за молодежную команду, затем за дубль, потом за основу. Можно сказать, что я вернулся домой.

    Когда приехал на базу в Тарасовку, на которой не был очень много лет, то сразу отметил, что все там осталось по-прежнему, я все помню», – сказал Самедов.

    В текущем сезоне Самедов принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив пять забитых мячей и две голевые передачи.

    Источник: ТАСС

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    21.01.2017 16:45
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +108

      dimsok 22 января 2017, 08:17

      Давай Саша, не подведи!

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 22 января 2017, 05:55

      приятно что помнит кто его воспитал))

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 21 января 2017, 23:51

      НАКОНЕЦ ТО ДО НЕГО ДОШЛО ЧТО ОН ТОЖЕ ИЗ СВИНИНЫ

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > MURAD F. A. 22 января 2017, 01:23

      ну например на данный момент из свинины это ты

      0
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      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Snerg 22 января 2017, 15:20

      у тебя по ходу и свиных мозгов не хватает не говоря о человеческих...........................................................

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > MURAD F. A. 23 января 2017, 01:00

      мозгов тебе как раз не хватает)) раз ты про человека пишешь что он из свинины! ущербный отдыхай балобольный разговор мне неинтересен

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 января 2017, 20:27

      Самедов?!. Александр Сергеевич?!. Судя по фото, - с Пушкиным одноклассники что-ли?.. Я в ауе!... По возрасту, - тебе срочно надо в Питер, славу великого тёзки укреПлять, судьбу продолжать, стихами мысли излагать, а не на московских помойках субпродукты подбирать! Ауеть....Удачи! Дзер кенаце, спартаковец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      ПсеФдоним 21 января 2017, 19:57

      Всегда противно слушать подобные речи...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 января 2017, 19:46

      Когда из Спартака уходил слова были совсем другие !

      3
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik > XaXatyn 21 января 2017, 19:55

      вот те слова которые он говорил , «Воспитанник спартаковской школы — это на всю жизнь. Надо этим гордиться. Я всегда гордился. И говорил, что являюсь воспитанником «Спартака». Это было давно, но это правда»

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik > XaXatyn 21 января 2017, 20:01

      а ушел из за того что не нашлось ему место при Старкове

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik > XaXatyn 21 января 2017, 20:02

      но согласен очень не приятно слышать подобные речи , мое мнение об этом футболисте очень сильно поменялось , сбежал с тонующего корабля . нет яиц у мужика.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Nehdan4ik 21 января 2017, 20:02

      «Не могу сказать, что для меня уход из „Спартака“ был очень уж болезненным. „Локомотив“ покупал меня за огромные деньги, и я уходил с высоко поднятой головой. Меня из „Спартака“ никто не выгонял, я сам сказал, что хочу покинуть команду»

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Nehdan4ik 21 января 2017, 20:04

      В 2005 он уходил с высоко поднятой головой , а сейчас он горд ! Что поменялось с 2005 года ? Просто эмоции остыли вот и все .

      1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 21 января 2017, 19:44

      Тёзка!Хвалебные речи толкай когда пирожки от проводниц высрешь!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 января 2017, 19:42

      И мы горды что ты наш.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 21 января 2017, 19:34

      будь осторожен при переходе железной дороги,поезда стали быстро ездить,мясо из тебя сделают

      5
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 21 января 2017, 19:26

      О как заговорил

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