Гвардиола: «Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий команды Серхио Агуэро уже поставил подпись под новым контрактом. Специалист не стал озвучивать подробности пролонгации соглашения.

«Агуэро уже продлил контракт с «Манчестер Сити». Форвард будет играть за нас до тех пор, пока сам этого хочет. Нам нужен он, аргентинец является лучшим нападающим команды. Я не решаю, когда ему следует сменить клубную прописку», – заявил Гвардиола.

В текущем сезоне Агуэро сыграл в чемпионате Англии 15 матчей, в которых забил 11 голов. Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы продать форварда.