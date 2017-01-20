Самедов: «Убивает фраза: «А как ты пойдешь в «Спартак», там же Промес справа!». Ребят, вы что, издеваетесь?»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что не боится конкуренции со стороны партнера по команде Квинси Промеса. Напомним, 32-летний россиянин перешел в стан красно-белых этой зимой из «Локомотива», подписав контракт на 2,5 года.

– Справа в «Спартаке» играет Квинси Промес. Не смущает?

– А кто сказал, что я прихожу в «Спартак» на место Промеса или вообще на фланг?

– То есть с Промесом конкурировать не будете?

– Он бегает слева, в середине, справа – везде. Меня убивает это: «А как ты пойдешь в «Спартак», там же Промес справа!». Ребят, вы что, издеваетесь? Промес играет по всему фронту атаки. Я сам до конца не знаю, как меня хотят использовать. Справа, слева, может, вообще правым защитником.

– Есть версия, что Каррера видит вас центральными полузащитником.

– Может, меня будут использовать в центре, не знаю. Просто удивляет сама постановка вопроса: «Ты знаешь, что Промес сыграет справа?»

В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» в РФПЛ 15 матчей, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

Паспорт, опыт или воспоминания? Зачем ветеран Самедов понадобился «Спартаку»