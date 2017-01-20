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  • Форвард «Ягеллонии» Черных: «Хотел бы играть за «Локомотив»

Форвард «Ягеллонии» Черных: «Хотел бы играть за «Локомотив»

20 января 2017, 12:36
5

Нападающий польской «Ягеллонии» Федор Черных рассказал о том, что помнит о Москве, в которой родился. Также футболист сборной Литвы назвал свой любимый клуб в чемпионате России.

«Что помню о Москве? Помню дом и ближайшую станцию метро, некоторые самые известные места. Но хорошую экскурсию по Москве я бы сейчас не провел. Что касается футбола, то мой дядя водил меня на «Локомотив», и с тех пор это мой любимый клуб. В детстве моими кумирами были Роналдо и Дмитрий Сычев, который тогда играл за железнодорожников.

Где хотел бы играть? Если выбирать клуб, то за «Локомотив». Что касается лиг, то играть в Германии, Франции или даже Нидерландах было бы фантастикой. Англия или Испания? Туда невероятно тяжело пробиться, я смотрю на вещи реалистично. Конечно, если оттуда поступит предложение, трудно будет отказаться», – сказал Черных.

В нынешнем сезоне Черных провел за «Ягеллонию» в чемпионате Польши 17 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Ягеллония Локомотив Черных Федор
Комментарии (5)
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doktor 100
1484905991
А нужен ли ты Локомотиву
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LokoGoGo
1484912289
25 лет, русский паспорт (латвийский как бонус), нападающий, 9/17 норм - что еще надо Локо
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alexis02lion
1484920103
А почему бы и нет. По фиг на статус чемпионата. Вон сколько в Тереке было поляков и тащили. Рыбус ныне вообще во Франции (в Лионе вроде или Марселе). Не фиг жаловаться что нет нападающих. Хочет сам, статистика нормальная, патриот, более за команду. Что ещё надо? Только это того француза точно подписать надо.
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Nehdan4ik
1484937676
уважаемые эксперты в комментариях ) ! Увидев игрока не надо тянуть его в команду, как бешеные огорченные люди которые так и хотят купить нападающего , а приобретя кричат что трансферная политика не слава богу ) э таки диванные эксперты )
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Nesterenko
1484970854
Можно попробовать. Но надо и Галаджана наигрывать.
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