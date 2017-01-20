Форвард «Ягеллонии» Черных: «Хотел бы играть за «Локомотив»

Нападающий польской «Ягеллонии» Федор Черных рассказал о том, что помнит о Москве, в которой родился. Также футболист сборной Литвы назвал свой любимый клуб в чемпионате России.

«Что помню о Москве? Помню дом и ближайшую станцию метро, некоторые самые известные места. Но хорошую экскурсию по Москве я бы сейчас не провел. Что касается футбола, то мой дядя водил меня на «Локомотив», и с тех пор это мой любимый клуб. В детстве моими кумирами были Роналдо и Дмитрий Сычев, который тогда играл за железнодорожников.

Где хотел бы играть? Если выбирать клуб, то за «Локомотив». Что касается лиг, то играть в Германии, Франции или даже Нидерландах было бы фантастикой. Англия или Испания? Туда невероятно тяжело пробиться, я смотрю на вещи реалистично. Конечно, если оттуда поступит предложение, трудно будет отказаться», – сказал Черных.

В нынешнем сезоне Черных провел за «Ягеллонию» в чемпионате Польши 17 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами.