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    Форвард «Ягеллонии» Черных: «Хотел бы играть за «Локомотив»

    Нападающий польской «Ягеллонии» Федор Черных рассказал о том, что помнит о Москве, в которой родился. Также футболист сборной Литвы назвал свой любимый клуб в чемпионате России.

    «Что помню о Москве? Помню дом и ближайшую станцию метро, некоторые самые известные места. Но хорошую экскурсию по Москве я бы сейчас не провел. Что касается футбола, то мой дядя водил меня на «Локомотив», и с тех пор это мой любимый клуб. В детстве моими кумирами были Роналдо и Дмитрий Сычев, который тогда играл за железнодорожников.

    Где хотел бы играть? Если выбирать клуб, то за «Локомотив». Что касается лиг, то играть в Германии, Франции или даже Нидерландах было бы фантастикой. Англия или Испания? Туда невероятно тяжело пробиться, я смотрю на вещи реалистично. Конечно, если оттуда поступит предложение, трудно будет отказаться», – сказал Черных.

    В нынешнем сезоне Черных провел за «Ягеллонию» в чемпионате Польши 17 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами.

    Источник: УЕФА

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    20.01.2017 12:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 21 января 2017, 06:54

      Можно попробовать. Но надо и Галаджана наигрывать.

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 20 января 2017, 21:41

      уважаемые эксперты в комментариях ) ! Увидев игрока не надо тянуть его в команду, как бешеные огорченные люди которые так и хотят купить нападающего , а приобретя кричат что трансферная политика не слава богу ) э таки диванные эксперты )

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 16:48

      А почему бы и нет. По фиг на статус чемпионата. Вон сколько в Тереке было поляков и тащили. Рыбус ныне вообще во Франции (в Лионе вроде или Марселе). Не фиг жаловаться что нет нападающих. Хочет сам, статистика нормальная, патриот, более за команду. Что ещё надо? Только это того француза точно подписать надо.

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 января 2017, 14:38

      25 лет, русский паспорт (латвийский как бонус), нападающий, 9/17 норм - что еще надо Локо

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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 12:53

      А нужен ли ты Локомотиву

      0
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