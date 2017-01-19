«Оренбург» подтвердил переход Сивакова

«Оренбург» подтвердил переход из луганской«Зари» белорусского полузащитника Михаила Сивакова, который разорвал контракт с украинским клубом по собственной инициативе.

Срок соглашения с 28-летним хавбеком рассчитан на полтора года.

Сиваков известен прежде всего по выступлениям за борисовский БАТЭ и итальянский «Кальяри». Также в его карьере были «Пьяченца», «Висла», «Зюльте-Варегем» и ряд других клубов, в которых Михаил провел недолгий отрезок.

Таблица зимних трансферов РФПЛ