Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Оренбург» подтвердил переход Сивакова

    «Оренбург» подтвердил переход из луганской«Зари» белорусского полузащитника Михаила Сивакова, который разорвал контракт с украинским клубом по собственной инициативе.

    Срок соглашения с 28-летним хавбеком рассчитан на полтора года.

    Сиваков известен прежде всего по выступлениям за борисовский БАТЭ и итальянский «Кальяри». Также в его карьере были «Пьяченца», «Висла», «Зюльте-Варегем» и ряд других клубов, в которых Михаил провел недолгий отрезок.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Оренбург»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2017 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 января 2017, 21:07

      Что вообще будет с Оренбургом, первое приобретение, деньги то в команде есть???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11