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    В Санкт-Петербурге запустили поезд метро, посвященный Кубку конфедераций

    Сегодня, 19 января, на петербургской станции метро «Крестовский остров» состоялась церемония торжественного запуска нового состава, который посвящен Кубку конфедераций-2017.

    В торжественном мероприятии приняли участие министр спорта РФ Виталий Мутко, губернатор города Георгий Полтавченко, а также бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев.

    Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2017 10:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 февраля 2017, 16:09

      Обклеили пленкой за пару миллионов бюджетных рублей :)

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