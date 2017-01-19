В Санкт-Петербурге запустили поезд метро, посвященный Кубку конфедераций

Обклеили пленкой за пару миллионов бюджетных рублей :)
Сегодня, 19 января, на петербургской станции метро «Крестовский остров» состоялась церемония торжественного запуска нового состава, который посвящен Кубку конфедераций-2017.
В торжественном мероприятии приняли участие министр спорта РФ Виталий Мутко, губернатор города Георгий Полтавченко, а также бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев.
Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Португалии, Мексики и Новой Зеландии.
Поезд Кубка Конфедераций теперь и в СПб pic.twitter.com/3vQamtffZ1— Сергей Яременко (@serji_spb) 19 января 2017 г.