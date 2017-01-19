В Санкт-Петербурге запустили поезд метро, посвященный Кубку конфедераций

Сегодня, 19 января, на петербургской станции метро «Крестовский остров» состоялась церемония торжественного запуска нового состава, который посвящен Кубку конфедераций-2017.

В торжественном мероприятии приняли участие министр спорта РФ Виталий Мутко, губернатор города Георгий Полтавченко, а также бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Португалии, Мексики и Новой Зеландии.