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    Бывший спортивный директор «Динамо»: «Летом Молло мог перейти к нам»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что летом московский клуб проявлял интерес к новобранцу «Зенита» Йоану Молло.

    «Молло еще летом мог оказаться в «Динамо», но его зарплата не вписывалась в ФНЛ. «Зенит» в лице Молло приобрел очень сильного игрока, который может индивидуально решить момент. Насколько он подойдет питерцам? Здесь Луческу должен понимать, что в команду пришел футболист примерно равный по мастерству с Шатовым. Но у Шатова российский паспорт, он не является легионером.

    Молло, может, уступает легионерам «Зенита», но для глубины состава он очень полезен. Во сколько должен был обойтись Молло питерцам? Один миллион евро он точно стоит. Но мы не знаем нюансов его контракта», — сказал Орещук.

    Напомним, на прошлой неделе 27-летний Молло подписал с «Зенитом» соглашение сроком на 3,5 года.

    Источник: Спорт FM

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    18.01.2017 22:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 19 января 2017, 11:08

      Не уж-то у него зп была выше всяких погребняков-козловых-денисовых?

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