Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов не смог отправиться со «Спартаком» на первый сбор

    Игроки московского «Спартака» отправились на свой первый зимний сбор, который пройдет в ОАЭ. Он продлится до 1 февраля. С командой по семейным обстоятельствам не смог полететь новичок Александр Самедов. Уже завтра он должен присоединиться к основной группе игроков.

    Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» в минувший понедельник. Сумма трансфера составила около 3,5 миллиона евро. За «Локомотив» в нынешнем сезоне полузащитник отыграл 15 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2017 11:14
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2017, 15:33

      Жена не отпускала, пришлось усмирять.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > vladimir-7 18 января 2017, 15:37

      тебе чего не понравился мой комент ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > alll-1 18 января 2017, 17:32

      В общем, да.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 18 января 2017, 11:41

      да ладно, он уже все умеет
      лишь бы на игру пришел

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > xColaz 18 января 2017, 12:30

      все умеет... толку от этих умений, если физуха не заложена? она как раз таки на первых сборах и закладывается, а дальше идут уже игры на технику и набор формы...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > RedGreenHooligan 18 января 2017, 13:00

      Ладно ребята, он всего лишь на денек опоздал :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 11:23

      давай догоняй


      Вперед Спартак!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11