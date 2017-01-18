Самедов не смог отправиться со «Спартаком» на первый сбор

Игроки московского «Спартака» отправились на свой первый зимний сбор, который пройдет в ОАЭ. Он продлится до 1 февраля. С командой по семейным обстоятельствам не смог полететь новичок Александр Самедов. Уже завтра он должен присоединиться к основной группе игроков.

Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» в минувший понедельник. Сумма трансфера составила около 3,5 миллиона евро. За «Локомотив» в нынешнем сезоне полузащитник отыграл 15 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.