Роналду впервые с января 2015 года может принять участие в матче Кубка Испании

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может провести свой дебютный матч в нынешнем розыгрыше Кубка Испании. Главный тренер сливочных Зинедин Зидан вызвал 31-летнего игрока для подготовки к первому четвертьфинальному поединку с «Сельтой», который состоится в среду, 18 января.

Свою последнюю встречу в национальном кубке португалец провел 15 января 2015 года. Тогда королевский клуб благодаря его голу ушел от поражения в ответной игре с «Атлетико» (2:2), но вылетел из турнира, уступив «матрасникам» по сумме двух матчей. В сезоне-2015/16 «галактикос» закончили свой путь в Кубке Испании уже на стадии 1/16 финала по причине дисквалификации из-за российского хавбека Дениса Черышева, не имевшего права принимать участия в матче с «Кадисом» (3:1).

Полностью список игроков «Рела», вызванных на поединок с «Сельтой» выглядит следующим образом: Навас, Касилья, Яньес, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро, Модрич, Иско, Асенсио, Роналду, Бензема, Лукас, Мариано, Мората.