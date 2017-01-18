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    Роналду впервые с января 2015 года может принять участие в матче Кубка Испании

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может провести свой дебютный матч в нынешнем розыгрыше Кубка Испании. Главный тренер сливочных Зинедин Зидан вызвал 31-летнего игрока для подготовки к первому четвертьфинальному поединку с «Сельтой», который состоится в среду, 18 января.

    Свою последнюю встречу в национальном кубке португалец провел 15 января 2015 года. Тогда королевский клуб благодаря его голу ушел от поражения в ответной игре с «Атлетико» (2:2), но вылетел из турнира, уступив «матрасникам» по сумме двух матчей. В сезоне-2015/16 «галактикос» закончили свой путь в Кубке Испании уже на стадии 1/16 финала по причине дисквалификации из-за российского хавбека Дениса Черышева, не имевшего права принимать участия в матче с «Кадисом» (3:1).

    Полностью список игроков «Рела», вызванных на поединок с «Сельтой» выглядит следующим образом: Навас, Касилья, Яньес, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро, Модрич, Иско, Асенсио, Роналду, Бензема, Лукас, Мариано, Мората.

    Источник: ФК «Реал»

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    18.01.2017 00:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +271

      artem 81 18 января 2017, 07:21

      бабуся

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 января 2017, 05:18

      Для Роналду это второсортный турнир.

      0
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      Рейтинг: +289

      InSomnia_BVB 18 января 2017, 00:45

      Вот это новость! Даже Роналду на это пос..ть

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