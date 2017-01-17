Бубнов: «В переходе Самедова не обошлось без вмешательства Мутко»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал переход полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в стан красно-белых. По мнению Бубнова, этот трансфер был осуществлен благодаря президенту РФС Виталию Мутко.

«Самедов начинал в «Спартаке» крайним защитником. Теперь хавбеком играет. Проявил он себя в футболе именно на позиции вингера. Самедов знает, как играть на позиции крайнего защитника. И в сборной ему приходится выполнять подобные функции. В этом смысле он имеет такие навыки.

По этому трансферу не все так просто было. Никак по цене не могли сойтись. «Локомотив» хотел за него не менее 5 миллионов евро. Хотя у него был конфликт с Семиным. Когда развивался этот конфликт, то и ситуация была тупиковой. Думаю, здесь не обошлось без вмешательства Мутко. В России это нормально. Мутко же говорил, что он в курсе ситуации вокруг Самедова и если что, то разберутся. А до этого «Локомотив» ничего и слышать не хотел и требовал именно 5 миллионов евро», – заявил Бубнов.

Напомним, ранее сообщалось, что Мутко готов помочь Самедову с переходом, если таковая понадобится.