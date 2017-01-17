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    Бубнов: «В переходе Самедова не обошлось без вмешательства Мутко»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал переход полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в стан красно-белых. По мнению Бубнова, этот трансфер был осуществлен благодаря президенту РФС Виталию Мутко.

    «Самедов начинал в «Спартаке» крайним защитником. Теперь хавбеком играет. Проявил он себя в футболе именно на позиции вингера. Самедов знает, как играть на позиции крайнего защитника. И в сборной ему приходится выполнять подобные функции. В этом смысле он имеет такие навыки.

    По этому трансферу не все так просто было. Никак по цене не могли сойтись. «Локомотив» хотел за него не менее 5 миллионов евро. Хотя у него был конфликт с Семиным. Когда развивался этот конфликт, то и ситуация была тупиковой. Думаю, здесь не обошлось без вмешательства Мутко. В России это нормально. Мутко же говорил, что он в курсе ситуации вокруг Самедова и если что, то разберутся. А до этого «Локомотив» ничего и слышать не хотел и требовал именно 5 миллионов евро», – заявил Бубнов.

    Напомним, ранее сообщалось, что Мутко готов помочь Самедову с переходом, если таковая понадобится.

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    17.01.2017 07:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 17 января 2017, 14:29

      "Только в России такая уродливая система в футболе......" - А.В. Бубнов

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 17 января 2017, 09:34

      да понятно дело, что его рук дело

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 января 2017, 08:52

      Скорее всего Мутко и вмешался так сказать в ситуацию из-за интересов сборной, что-бы Самедова не оставили без игровой практики! Что-то подобное уже случалось в нашем футболе,не так давно!

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Опорник84 17 января 2017, 09:57

      И результат ручного управления, тоже известен. Несчастная страна.

      0
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 17 января 2017, 08:44

      великий муДко, затычка во всех дырах

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 января 2017, 08:18

      Удивительно и это с игроком сборной!!!

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