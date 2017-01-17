Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов: «В переходе Самедова не обошлось без вмешательства Мутко»

Бубнов: «В переходе Самедова не обошлось без вмешательства Мутко»

17 января 2017, 07:55
7

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал переход полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в стан красно-белых. По мнению Бубнова, этот трансфер был осуществлен благодаря президенту РФС Виталию Мутко.

«Самедов начинал в «Спартаке» крайним защитником. Теперь хавбеком играет. Проявил он себя в футболе именно на позиции вингера. Самедов знает, как играть на позиции крайнего защитника. И в сборной ему приходится выполнять подобные функции. В этом смысле он имеет такие навыки.

По этому трансферу не все так просто было. Никак по цене не могли сойтись. «Локомотив» хотел за него не менее 5 миллионов евро. Хотя у него был конфликт с Семиным. Когда развивался этот конфликт, то и ситуация была тупиковой. Думаю, здесь не обошлось без вмешательства Мутко. В России это нормально. Мутко же говорил, что он в курсе ситуации вокруг Самедова и если что, то разберутся. А до этого «Локомотив» ничего и слышать не хотел и требовал именно 5 миллионов евро», – заявил Бубнов.

Напомним, ранее сообщалось, что Мутко готов помочь Самедову с переходом, если таковая понадобится.

Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Бубнов Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bolela_16
1484630313
Удивительно и это с игроком сборной!!!
Ответить
footballforeverNN
1484631870
великий муДко, затычка во всех дырах
Ответить
Опорник84
1484632352
Скорее всего Мутко и вмешался так сказать в ситуацию из-за интересов сборной, что-бы Самедова не оставили без игровой практики! Что-то подобное уже случалось в нашем футболе,не так давно!
Ответить
LokoGoGo
1484634893
да понятно дело, что его рук дело
Ответить
Nesterenko
1484652572
"Только в России такая уродливая система в футболе......" - А.В. Бубнов
Ответить
Главные новости
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
4
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
Все новости
Все новости
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
4
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
4
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
3
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
7
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+