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    Чугайнов: «Самедов безусловно был значимым игроком для «Локомотива»

    Экс-игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов высказал мнение по поводу перехода хавбека железнодорожников Александра Самедова в «Спартак».

    «Не буду оригинальным, если скажу, что главному тренеру доверили комплектовать команду и выстраивать отношения. Теперь надо будет посмотреть в конце сезона, какой будет результат. То, что Юрий Палыч Семин не смог найти с лидерами общий язык, наверное, плохо, потому что тот же Самедов и Шишкин – значимые игроки для «Локомотива». Сейчас выводы делать рано, но то, что Александр был ключевым игроком для команды – это безусловно.

    Если результат будет, значит, тренер был прав. Сейчас в атаке у «Локомотива» однозначно проблемы, Хенти и Шкулетич явно не те игроки, которые нужны команде, ставящей перед собой высокие задачи. Теперь еще ушел Самедов, который может и хорошую голевую передачу отдать, и забить. Посмотрим, как клуб будет выходить из сложившейся ситуации», – сказал Чугайнов.

    В текущем сезоне Самедов принял участие в 15-ти встречах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

    Источник: ТАСС

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    16.01.2017 14:13
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