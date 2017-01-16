Чугайнов: «Самедов безусловно был значимым игроком для «Локомотива»

Экс-игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов высказал мнение по поводу перехода хавбека железнодорожников Александра Самедова в «Спартак».

«Не буду оригинальным, если скажу, что главному тренеру доверили комплектовать команду и выстраивать отношения. Теперь надо будет посмотреть в конце сезона, какой будет результат. То, что Юрий Палыч Семин не смог найти с лидерами общий язык, наверное, плохо, потому что тот же Самедов и Шишкин – значимые игроки для «Локомотива». Сейчас выводы делать рано, но то, что Александр был ключевым игроком для команды – это безусловно.

Если результат будет, значит, тренер был прав. Сейчас в атаке у «Локомотива» однозначно проблемы, Хенти и Шкулетич явно не те игроки, которые нужны команде, ставящей перед собой высокие задачи. Теперь еще ушел Самедов, который может и хорошую голевую передачу отдать, и забить. Посмотрим, как клуб будет выходить из сложившейся ситуации», – сказал Чугайнов.

В текущем сезоне Самедов принял участие в 15-ти встречах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.