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    Самедов стал игроком «Спартака»

    «Спартак» объявил о заключении контракта с полузащитником «Локомотива» Александром Самедовым. О сроках соглашения пока не сообщается, договор вступит в силу 18 января.

    32-летний игрок уже защищал цвета красно-белых с 2001 по 2005 год, записав в свой актив 59 поединков и девять забитых мячей. В составе сборной России Самедов выходил на поле в 35-ти встречах, забив пять голов.

    «Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен – в «Спартаке» у меня все получится!» – сказал Самедов.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.01.2017 12:26
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 16 января 2017, 18:25

      Шурику удачи! Скорее под Промесом играть будет,хотя Шурик -универсал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 16 января 2017, 17:42

      фотка - будто ему руку целуют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Симбир 16 января 2017, 17:11

      Самедов: "Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет". - Удачи Саня!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 января 2017, 16:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хочется стать чемпионом в этом году.. Но не станет..)

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      BURNIK 16 января 2017, 16:03

      Добро пожаловать!

      2
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 16 января 2017, 15:53

      По данным Transfermarkt, Самедов обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона евро

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Бульба 16 января 2017, 15:51

      лишь бы работал на поле,а не как ширинкин языком

      0
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 16 января 2017, 15:33

      Человек прострел

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 января 2017, 15:27

      Для Самедова правый край закрыт, поэтому посидит в запасе на скамейке пару
      лет, а затем на пенсию. Шпалыч отпустил его без сожаления.

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > vladimir-7 16 января 2017, 18:27

      Да почему ?При схеме 4-3-3 ,как раз на фланг к Промесу и приладится.

      0
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      Рейтинг: +100638

      zigbert 16 января 2017, 14:56

      Мы простим тебе все старые обиды, будь теперь спартаковцем.

      2
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