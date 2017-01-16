Самедов стал игроком «Спартака»

«Спартак» объявил о заключении контракта с полузащитником «Локомотива» Александром Самедовым. О сроках соглашения пока не сообщается, договор вступит в силу 18 января.

32-летний игрок уже защищал цвета красно-белых с 2001 по 2005 год, записав в свой актив 59 поединков и девять забитых мячей. В составе сборной России Самедов выходил на поле в 35-ти встречах, забив пять голов.

«Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен – в «Спартаке» у меня все получится!» – сказал Самедов.

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