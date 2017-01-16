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Самедов стал игроком «Спартака»

16 января 2017, 12:26
48

«Спартак» объявил о заключении контракта с полузащитником «Локомотива» Александром Самедовым. О сроках соглашения пока не сообщается, договор вступит в силу 18 января.

32-летний игрок уже защищал цвета красно-белых с 2001 по 2005 год, записав в свой актив 59 поединков и девять забитых мячей. В составе сборной России Самедов выходил на поле в 35-ти встречах, забив пять голов.

«Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен – в «Спартаке» у меня все получится!» – сказал Самедов.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Спартак Самедов Александр
Комментарии (48)
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Dgad
1484561715
Чет упал в моих глазах этот Самедов.
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filosof sparty
1484561727
Ну наконец-то! Это несомненно усиление, вопрос только надолго ли…
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KB_Krasnogorsk
1484562067
Один из лучших полузащитников РФПЛ. Удачи, Саша.
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alex-76
1484562402
Спасибо за всё Саша!
Ответить
Добрый Бобер
1484562684
Добро пожаловать домой!
Ответить
4agaaa
1484563199
Игрок хороший, надеюсь возраст не даст о себе знать хотя бы пару сезонов! Удачи!!!
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ivanthebest
1484565595
Санёк, засунь в ответке локодевкам пяток! А так с возвращением) Надеюсь поможешь нам оформить то, чего мы все так долго ждём...
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cskajeka
1484566780
Чемпиком хочет стать.но обломается)
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TERIA-76
1484567707
Все правильно сделали. Александру в отличие от Глушака пожелаю искренне здоровья. Успехов желать не буду)))
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mihail200606
1484573097
Хочется стать чемпионом в этом году.. Но не станет..)
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