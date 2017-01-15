Кирилл Комбаров: «В «Томи» ситуация совсем плачевная. Никому еще не выплатили ни копейки»

Новичок тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о финансовых проблемах в «Томи», цвета которой защищал с июня 2016 года. По словам защитника, с того времени никому из игроков не было выплачено ни одной зарплаты.

– Из Томска новости есть?

– Ситуация совсем плачевная. Никому еще не выплатили ни копейки. Обещают, обещают... Но как будет на самом деле, не знает никто. Кроме, наверное, руководителей. Футболистам никто ничего не говорит.

– Переход в «Томь» стал ошибкой?

– У меня была там постоянная практика, это в любом случае плюс. Жаль только, что в силу разных внешних факторов команде тяжело добиваться результата. Играть в футбол все эти проблемы реально мешали. Отсюда и нынешнее последнее место.

Добавим, что команду уже покинул ряд ведущих игроков. Как сообщалось ранее, нынешний сезон команда будет доигрывать молодежным составом.