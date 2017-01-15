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    Кирилл Комбаров: «В «Томи» ситуация совсем плачевная. Никому еще не выплатили ни копейки»

    Новичок тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о финансовых проблемах в «Томи», цвета которой защищал с июня 2016 года. По словам защитника, с того времени никому из игроков не было выплачено ни одной зарплаты.

    – Из Томска новости есть?

    – Ситуация совсем плачевная. Никому еще не выплатили ни копейки. Обещают, обещают... Но как будет на самом деле, не знает никто. Кроме, наверное, руководителей. Футболистам никто ничего не говорит.

    – Переход в «Томь» стал ошибкой?

    – У меня была там постоянная практика, это в любом случае плюс. Жаль только, что в силу разных внешних факторов команде тяжело добиваться результата. Играть в футбол все эти проблемы реально мешали. Отсюда и нынешнее последнее место.

    Добавим, что команду уже покинул ряд ведущих игроков. Как сообщалось ранее, нынешний сезон команда будет доигрывать молодежным составом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 января 2017, 00:11

      А молодежке платить не надо?

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