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    «Томь» может доиграть сезон дублирующим составом

    Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал, что клуб готов пойти на то, чтобы оставшуюся часть сезона доиграть дублирующим составом.

    «Для «Томи» не ясны цели на остаток чемпионата, а есть лишь разговоры о расторжении контрактов с основными игроками, и о попытке доиграть сезон дублирующим составом. Конечно, это будет катастрофа в спортивном плане. Но, естественно, мы готовы пойти и на это, чтобы сохранить клуб – как ни печально это звучит.

    Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые приходили на стадион или смотрели наши матчи по телевидению. Извиниться за те поединки, где наша команда принесла отрицательные эмоции. Поблагодарить ребят-футболистов – за понимание ситуации, сложившейся в футбольном клубе, достойно переживающим этот, надеюсь временный период.

    Поблагодарить коллектив футбольного клуба «Томь», добросовестно выполняющий свои должностные обязанности в крайне сложных обстоятельствах. Надеемся, не все потеряно! В Томске должен жить футбол!» – заявил Кудряшов.

    Ранее появилась информация, что руководство «Томи» предложило всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января 2017 года. Сделано это по причине тяжелого финансового состояния клуба.

    Источник: ФК «Томь»

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    12.12.2016 10:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 12 декабря 2016, 12:54

      даешь молодежь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 декабря 2016, 11:33

      все к этому идет. К сожалению. Хотя молодежь не хуже отыграют основы. Возможно кого-то заметят др.клубы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      olebar73 12 декабря 2016, 10:20

      Всё это очень печально,но сколько их уже можно спасать?

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 декабря 2016, 10:12

      жалко томь..неужели в огромной россии спонсор не найдется..

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO > Chernyi Lis 12 декабря 2016, 11:00

      Главное,чтобы команда доиграла,если такие проблемы.

      1
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