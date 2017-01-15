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    Траоре присоединился к ЦСКА в Испании

    Нападающий ЦСКА Ласина Траоре присоединился к московскому клубу на сборе в Испании. Напомним, первые дни тренировочных занятий ивуарийский форвард пропустил из-за болезни. По информации источника, приезд игрока не означает, что он будет выступать за армейцев дальше.

    Права на нападающего принадлежат «Монако», который отдал футболиста в аренду ЦСКА до конца сезона. На данный момент на счету Траоре – 14 матчей и пять забитых мячей в РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 19:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 января 2017, 05:36

      может нафиг его, а?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 января 2017, 22:05

      Погодите,при новом тренере он вполне может улучшить игру.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 января 2017, 19:55

      Ахаха) Траоре красавчик, наказывает коняшек изнутри...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 15 января 2017, 19:38

      а может его в баскетбольный ЦСКА а...?

      2
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