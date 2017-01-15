Траоре присоединился к ЦСКА в Испании

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре присоединился к московскому клубу на сборе в Испании. Напомним, первые дни тренировочных занятий ивуарийский форвард пропустил из-за болезни. По информации источника, приезд игрока не означает, что он будет выступать за армейцев дальше.

Права на нападающего принадлежат «Монако», который отдал футболиста в аренду ЦСКА до конца сезона. На данный момент на счету Траоре – 14 матчей и пять забитых мячей в РФПЛ.