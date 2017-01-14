Васин: «Было чутье, что вернусь в ЦСКА, даже жене сказал заранее собирать вещи»

Защитник ЦСКА Виктор Васин, проведший первую половину сезона на правах аренды в «Уфе», признался, что предчувствовал свое возвращение в стан армейцев этой зимой еще до того, как узнал об этом официально. Напомним, что в уфимском клубе игрок выступал под руководством нынешнего главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко.

– Могу сказать только одно: такое чувство, будто никуда не уезжал из ЦСКА!

– Даже не успели соскучиться по ребятам?

– Да как по ним соскучиться? Постоянно виделись – на выходных, в сборной. Так что не соскучился.

– Алан Дзагоев сказал, что очень рад вашему возвращению, Щенников не отходит от вас ни на шаг. Сами бы вы кого хотели видеть больше всего?

– Меньше всего рад был видеть Паулино Гранеро, ведь он связан с нагрузками и беготней (улыбается). Шутка! Никого не хочу выделять, просто рад вернуться.

– В какой момент узнали о том, что планируется вернуть вас из аренды в «Уфе»?

– У меня была, так скажем, «чуйка», что, скорее всего, вернусь. Но узнал только после финального свистка последнего тура. Было неудобно спрашивать у Гончаренко, предстояли матчи, которые надо было сыграть удачно. Мы знали, что он уходит. После заключительной игры в Уфе я подошел к нему, спросил: «Мне прощаться с пацанами или нет»? Он говорит – «Да, прощайся». В этот момент я узнал. Но чутье было, даже жене сказал собирать вещи, потому что, возможно, из Уфы улетим насовсем.