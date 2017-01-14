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    Васин: «Было чутье, что вернусь в ЦСКА, даже жене сказал заранее собирать вещи»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин, проведший первую половину сезона на правах аренды в «Уфе», признался, что предчувствовал свое возвращение в стан армейцев этой зимой еще до того, как узнал об этом официально. Напомним, что в уфимском клубе игрок выступал под руководством нынешнего главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко.

    – Могу сказать только одно: такое чувство, будто никуда не уезжал из ЦСКА!

    – Даже не успели соскучиться по ребятам?

    – Да как по ним соскучиться? Постоянно виделись – на выходных, в сборной. Так что не соскучился.

    – Алан Дзагоев сказал, что очень рад вашему возвращению, Щенников не отходит от вас ни на шаг. Сами бы вы кого хотели видеть больше всего?

    – Меньше всего рад был видеть Паулино Гранеро, ведь он связан с нагрузками и беготней (улыбается). Шутка! Никого не хочу выделять, просто рад вернуться.

    – В какой момент узнали о том, что планируется вернуть вас из аренды в «Уфе»?

    – У меня была, так скажем, «чуйка», что, скорее всего, вернусь. Но узнал только после финального свистка последнего тура. Было неудобно спрашивать у Гончаренко, предстояли матчи, которые надо было сыграть удачно. Мы знали, что он уходит. После заключительной игры в Уфе я подошел к нему, спросил: «Мне прощаться с пацанами или нет»? Он говорит – «Да, прощайся». В этот момент я узнал. Но чутье было, даже жене сказал собирать вещи, потому что, возможно, из Уфы улетим насовсем.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.01.2017 17:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 января 2017, 00:02

      Удачи! Опять 2 Васька будет

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 14 января 2017, 18:50

      А не Гончаренко ли на ушко нашептал)))?

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 14 января 2017, 18:41

      завязывай с чуйками,пахать надо

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 14 января 2017, 18:00

      Верим Витя... и надеемся... Удачи!!!

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