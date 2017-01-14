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  • Васин: «Было чутье, что вернусь в ЦСКА, даже жене сказал заранее собирать вещи»

Васин: «Было чутье, что вернусь в ЦСКА, даже жене сказал заранее собирать вещи»

14 января 2017, 17:34
4

Защитник ЦСКА Виктор Васин, проведший первую половину сезона на правах аренды в «Уфе», признался, что предчувствовал свое возвращение в стан армейцев этой зимой еще до того, как узнал об этом официально. Напомним, что в уфимском клубе игрок выступал под руководством нынешнего главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко.

– Могу сказать только одно: такое чувство, будто никуда не уезжал из ЦСКА!

– Даже не успели соскучиться по ребятам?

– Да как по ним соскучиться? Постоянно виделись – на выходных, в сборной. Так что не соскучился.

– Алан Дзагоев сказал, что очень рад вашему возвращению, Щенников не отходит от вас ни на шаг. Сами бы вы кого хотели видеть больше всего?

– Меньше всего рад был видеть Паулино Гранеро, ведь он связан с нагрузками и беготней (улыбается). Шутка! Никого не хочу выделять, просто рад вернуться.

– В какой момент узнали о том, что планируется вернуть вас из аренды в «Уфе»?

– У меня была, так скажем, «чуйка», что, скорее всего, вернусь. Но узнал только после финального свистка последнего тура. Было неудобно спрашивать у Гончаренко, предстояли матчи, которые надо было сыграть удачно. Мы знали, что он уходит. После заключительной игры в Уфе я подошел к нему, спросил: «Мне прощаться с пацанами или нет»? Он говорит – «Да, прощайся». В этот момент я узнал. Но чутье было, даже жене сказал собирать вещи, потому что, возможно, из Уфы улетим насовсем.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор
Комментарии (4)
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каа
1484406039
Верим Витя... и надеемся... Удачи!!!
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himik2-62
1484408507
завязывай с чуйками,пахать надо
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multi1984
1484409037
А не Гончаренко ли на ушко нашептал)))?
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Nerlinger
1484427755
Удачи! Опять 2 Васька будет
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