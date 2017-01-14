Срна принял решение остаться в «Шахтере»

Защитник «Шахтера» Дарио Срна подчеркнул, что принял решение остаться в донецком клубе. Ранее сообщалось, что 34-летний капитан «горняков» ведет переговоры с «Барселоной». Кроме того, по информации СМИ, на хорвата претендовал «Манчестер Сити», а также китайские и катарские клубы.

«Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что мое сердце принадлежит «Шахтеру». Я остаюсь в команде и доволен этим решением. Послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в «Шахтере» и выиграть с командой чемпионат.

Я принял правильное решение. А что касается «Барселоны», не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в «Шахтере», – сказал Срна.