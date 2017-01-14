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    Срна принял решение остаться в «Шахтере»

    Защитник «Шахтера» Дарио Срна подчеркнул, что принял решение остаться в донецком клубе. Ранее сообщалось, что 34-летний капитан «горняков» ведет переговоры с «Барселоной». Кроме того, по информации СМИ, на хорвата претендовал «Манчестер Сити», а также китайские и катарские клубы.

    «Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что мое сердце принадлежит «Шахтеру». Я остаюсь в команде и доволен этим решением. Послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в «Шахтере» и выиграть с командой чемпионат.

    Я принял правильное решение. А что касается «Барселоны», не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в «Шахтере», – сказал Срна.

    Источник: Сегодня.ua

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    14.01.2017 13:16
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1381

      marslond 27 февраля 2017, 11:33

      Легенда))) Решил практически всю карьеру провести в Шахтере. Похвально!

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus 14 января 2017, 17:44

      Решение достойное капитана!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +201

      falanor 14 января 2017, 16:53

      в принципе ты уже столько сделал для Шахты и для украинского чемпионата в целом что я думаю никто бы не посчитал это предательством или чем то там eще, если бы ты уехал на 2 годика в Барсу поиграть с Месси. ясень пень ты был бы на подмене и все такое но все же. преданности клубу ты доказал более чем уже давным давно. но все равно спс тебе что ты с командой до конца. поступил по-мужски и по-капитански

      0
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      ...
      Рейтинг: +201

      falanor > АрбузБушь 26 февраля 2017, 19:21

      та ниче)

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond > falanor 27 февраля 2017, 11:32

      В точку))

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 14 января 2017, 16:18

      поступок

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > sidul1 14 января 2017, 20:42

      Ну да поступок, если бы он пошёл в Барсу, то пришлось бы идти на понижение зарплаты, и перспектива поиграть в Европе полтора года, не фантан, в Шахтёре он может играть до 40 и получать при этом хорошие бабки) так что если "Поступок" это пойти на выгоду себе самому, то да это Поступок)

      -1
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      Рейтинг: +938

      Roma56 14 января 2017, 15:44

      В шахтере больше пользы принесет

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 14 января 2017, 15:24

      Ну и правильно, - капитан не должен покидать команду!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 января 2017, 15:21

      Слава Богу. Пусть доигрывает в шахте. Барса найдёт моложе и без выпендросов.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 14 января 2017, 15:18

      что и следовало ожидать !

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      Рейтинг: +113

      df44 14 января 2017, 14:10

      кто бы сомневался, в Барселоне такого как в Шахтере не будет

      0
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 14 января 2017, 14:05

      Барса два раза не позовет))

      1
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