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    Агент: «Боккетти – один из лучших в «Спартаке». Удивлен, почему клуб до сих пор не продлил с ним контракт»

    Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, выразил недоумение, почему московский клуб до сих пор не продлил контракт с его клиентом. По его словам, футболист намерен остаться в стане красно-белых. Напомним, действующее соглашение итальянца со «Спартаком» истекает ближайшим летом.

    «В данный момент мы с Боккетти продолжаем вести переговоры со «Спартаком», но пока окончательная договоренность не достигнута. Сейчас приоритет для футболиста – остаться в «Спартаке», потому что он важный игрок в составе красно-белых, игрок основы.

    Его контракт истекает летом 2017 года, а за шесть месяцев до истечения срока разрешено вести переговоры, поэтому логично, что несколько клубов выходили на контакт, проявляя интерес к Боккетти. Лично я удивлен, что «Спартак» до сих пор не завершил процесс продления.

    Сальваторе – один из лучших в «Спартаке». К тому же он один из самых опытных защитников в лиге, хотя ему 30 лет – не так много для его амплуа. «Спартак» ведь хочет стать чемпионом, думаю, что сейчас в их интересах сохранить Боккетти в составе», – сказал Д'Амико.

    Источник: Р-Спорт

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    13.01.2017 14:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 января 2017, 15:23

      Да кто же спорит, Сальва нам нужен, но вот кто-то слишком много хочет…

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 января 2017, 15:03

      Жрёт много.
      Денег.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 января 2017, 14:48

      это просто бестолковые люди в спартаке. и мы из-за них страдаем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 января 2017, 14:47

      Просишь много, пёс. Из за вас агентов такая канитель постоянно.

      4
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