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  • Агент: «Боккетти – один из лучших в «Спартаке». Удивлен, почему клуб до сих пор не продлил с ним контракт»

Агент: «Боккетти – один из лучших в «Спартаке». Удивлен, почему клуб до сих пор не продлил с ним контракт»

13 января 2017, 14:33
4

Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, выразил недоумение, почему московский клуб до сих пор не продлил контракт с его клиентом. По его словам, футболист намерен остаться в стане красно-белых. Напомним, действующее соглашение итальянца со «Спартаком» истекает ближайшим летом.

«В данный момент мы с Боккетти продолжаем вести переговоры со «Спартаком», но пока окончательная договоренность не достигнута. Сейчас приоритет для футболиста – остаться в «Спартаке», потому что он важный игрок в составе красно-белых, игрок основы.

Его контракт истекает летом 2017 года, а за шесть месяцев до истечения срока разрешено вести переговоры, поэтому логично, что несколько клубов выходили на контакт, проявляя интерес к Боккетти. Лично я удивлен, что «Спартак» до сих пор не завершил процесс продления.

Сальваторе – один из лучших в «Спартаке». К тому же он один из самых опытных защитников в лиге, хотя ему 30 лет – не так много для его амплуа. «Спартак» ведь хочет стать чемпионом, думаю, что сейчас в их интересах сохранить Боккетти в составе», – сказал Д'Амико.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (4)
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Тraumtanzеr
1484308024
Просишь много, пёс. Из за вас агентов такая канитель постоянно.
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swot1205
1484308095
это просто бестолковые люди в спартаке. и мы из-за них страдаем
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shinnik
1484309021
Жрёт много. Денег.
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filosof sparty
1484310233
Да кто же спорит, Сальва нам нужен, но вот кто-то слишком много хочет…
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