Агент: «Боккетти – один из лучших в «Спартаке». Удивлен, почему клуб до сих пор не продлил с ним контракт»

Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, выразил недоумение, почему московский клуб до сих пор не продлил контракт с его клиентом. По его словам, футболист намерен остаться в стане красно-белых. Напомним, действующее соглашение итальянца со «Спартаком» истекает ближайшим летом.

«В данный момент мы с Боккетти продолжаем вести переговоры со «Спартаком», но пока окончательная договоренность не достигнута. Сейчас приоритет для футболиста – остаться в «Спартаке», потому что он важный игрок в составе красно-белых, игрок основы.

Его контракт истекает летом 2017 года, а за шесть месяцев до истечения срока разрешено вести переговоры, поэтому логично, что несколько клубов выходили на контакт, проявляя интерес к Боккетти. Лично я удивлен, что «Спартак» до сих пор не завершил процесс продления.

Сальваторе – один из лучших в «Спартаке». К тому же он один из самых опытных защитников в лиге, хотя ему 30 лет – не так много для его амплуа. «Спартак» ведь хочет стать чемпионом, думаю, что сейчас в их интересах сохранить Боккетти в составе», – сказал Д'Амико.