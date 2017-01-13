Яровинский: «Был сильно удивлен трансфером Витселя в Китай»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал о том, какой трансфер этой зимой больше всего поразил его.

«Честно говоря, сильно был удивлен трансфером Витселя. Великолепное, просто шикарное решение с точки зрения «Зенита». А вот со стороны игрока… У него был, черт побери, крайне трудный выбор! Ясно, что многие Витселя критиковали – за то, что выбрал длинный рубль. Точнее, доллар. Но… уж больно доллар длинный.

Переход из Португалии в Россию я бы не называл «шагом назад». Что касается Китая, то такие деньги, как там вращаются, вызывают не то чтобы зависть – завидовать некрасиво – но чувство удивления.

Китай – в принципе необычная цивилизация. Исторически китайцев всегда было гораздо больше, чем жителей других стран. И, наверное, при желании они могли бы кого-то захватить, имея колоссальное численное преимущество. Но Китай практически никогда не занимался экспансией. Поэтому пытаться предугадать их дальнейшие поступки – дело неблагодарное. Наши предки много веков пытались это сделать, но не могли. Остается просто с интересом наблюдать – что будет», – сказал Яровинский.

Напомним, ради хорошего контракта бельгиец отказался от продолжения карьеры в «Ювентусе». По данным СМИ, зарплата 27-летнего игрока в китайском клубе составит примерно 20 миллионов евро в год. Витсель защищает цвета сине-бело-голубых с 2012 года. В 180-ти матчах за «Зенит» футболист забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач.