Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яровинский: «Был сильно удивлен трансфером Витселя в Китай»

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал о том, какой трансфер этой зимой больше всего поразил его.

    «Честно говоря, сильно был удивлен трансфером Витселя. Великолепное, просто шикарное решение с точки зрения «Зенита». А вот со стороны игрока… У него был, черт побери, крайне трудный выбор! Ясно, что многие Витселя критиковали – за то, что выбрал длинный рубль. Точнее, доллар. Но… уж больно доллар длинный.

    Переход из Португалии в Россию я бы не называл «шагом назад». Что касается Китая, то такие деньги, как там вращаются, вызывают не то чтобы зависть – завидовать некрасиво – но чувство удивления.

    Китай – в принципе необычная цивилизация. Исторически китайцев всегда было гораздо больше, чем жителей других стран. И, наверное, при желании они могли бы кого-то захватить, имея колоссальное численное преимущество. Но Китай практически никогда не занимался экспансией. Поэтому пытаться предугадать их дальнейшие поступки – дело неблагодарное. Наши предки много веков пытались это сделать, но не могли. Остается просто с интересом наблюдать – что будет», – сказал Яровинский.

    Напомним, ради хорошего контракта бельгиец отказался от продолжения карьеры в «Ювентусе». По данным СМИ, зарплата 27-летнего игрока в китайском клубе составит примерно 20 миллионов евро в год. Витсель защищает цвета сине-бело-голубых с 2012 года. В 180-ти матчах за «Зенит» футболист забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2017 06:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      Вамфири 13 января 2017, 12:48

      вот так и рухнула мечта о Юве)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 13 января 2017, 12:07

      Поехал на заработки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 13 января 2017, 10:34

      о да

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11