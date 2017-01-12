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  • Шалимов: «Галицкий готов продать Смолова в Европу, но не конкурентам»

Шалимов: «Галицкий готов продать Смолова в Европу, но не конкурентам»

12 января 2017, 18:13
19

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов затронул тему возможного ухода из команды нападающего Федора Смолова. Как отметил специалист, клуб не намерен продавать футболиста своим прямым конкурентам.

«Федор мыслями, что очень важно, с нами. Если будет предметное интересное предложение из Европы, которое устроит самого футболиста и клуб, то Сергей Галицкий Смолова отпустит.

Продавать игрока конкурентам наш президент не будет. Это не вопрос торга. Да и вообще, как мне кажется, в этом случае это даже не вопрос денег», – заявил Шалимов.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Краснодар Смолов Федор Шалимов Игорь
Комментарии (19)
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Chernyi Lis
1484234870
которое устроит самого футболиста и клуб. и тут продолжение.. Это не вопрос торга.и даже денег. а что тогда????))) они сами следят за своими высказываниями плять!клуб может вместо денег что то другое примет..)) выбор ваще огромный ..
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zico2205
1484236691
Я только не понимаю,кто в Европе конкурент Краснодару??? И захочет ли Федор уходить в сильный клуб на лавку ??? А в средненький клуб нет резона уходить- он в Краснодаре точно в основе и очень хорошие баббосы поднимает, такие ему в Европе и не снились...
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Igor Belousov
1484239469
Смолов давай в спартак
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Аскорбин
1484240078
В топ клуб маловероятно его пригласят.В клубы из второй пятерки,смысла большого нет.Если только повысить уровень своей игры.Хочет быть чемпионом России надо переходить известно в какие клубы или оставаться быть верным до конца Краснодару.
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Добрый Фей
1484241303
Хахаха.. читаю комменты и умиляюсь..Смолов в европу..Щас Зеня лямов 15 предложит и усё..Будет у прямых конкурентов Срартак шпилить -вилить...)))
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Krics
1484244808
Чтоб Спартак шпилить, надо Путина Царем провозгласить, БОМЖИ без админресурса , будут бомжами, Морозова не воскресить , остальное Бомжи цыганские-сегодня и ручной "виТраж".
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Юрэс
1484247032
Золотые слова
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sidul1
1484248189
Галицкий лучшая кандидатура на место господина Мутко
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Sergej-74
1484255826
Умные мысли
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vonSchwarz
1484307976
Для самого Смолова, конечно, лучше в Европу
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