Шалимов: «Галицкий готов продать Смолова в Европу, но не конкурентам»

Для самого Смолова, конечно, лучше в Европу
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов затронул тему возможного ухода из команды нападающего Федора Смолова. Как отметил специалист, клуб не намерен продавать футболиста своим прямым конкурентам.
«Федор мыслями, что очень важно, с нами. Если будет предметное интересное предложение из Европы, которое устроит самого футболиста и клуб, то Сергей Галицкий Смолова отпустит.
Продавать игрока конкурентам наш президент не будет. Это не вопрос торга. Да и вообще, как мне кажется, в этом случае это даже не вопрос денег», – заявил Шалимов.