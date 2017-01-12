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    Шалимов: «Галицкий готов продать Смолова в Европу, но не конкурентам»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов затронул тему возможного ухода из команды нападающего Федора Смолова. Как отметил специалист, клуб не намерен продавать футболиста своим прямым конкурентам.

    «Федор мыслями, что очень важно, с нами. Если будет предметное интересное предложение из Европы, которое устроит самого футболиста и клуб, то Сергей Галицкий Смолова отпустит.

    Продавать игрока конкурентам наш президент не будет. Это не вопрос торга. Да и вообще, как мне кажется, в этом случае это даже не вопрос денег», – заявил Шалимов.

    Источник: Спортфакт

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    12.01.2017 18:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +11

      vonSchwarz 13 января 2017, 14:46

      Для самого Смолова, конечно, лучше в Европу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 13 января 2017, 00:17

      Умные мысли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 12 января 2017, 22:09

      Галицкий лучшая кандидатура на место господина Мутко

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 января 2017, 21:50

      Золотые слова

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +889

      Krics 12 января 2017, 21:13

      Чтоб Спартак шпилить, надо Путина Царем провозгласить, БОМЖИ без админресурса , будут бомжами, Морозова не воскресить , остальное Бомжи цыганские-сегодня и ручной "виТраж".

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 12 января 2017, 20:15

      Хахаха.. читаю комменты и умиляюсь..Смолов в европу..Щас Зеня лямов 15 предложит и усё..Будет у прямых конкурентов Срартак шпилить -вилить...)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 12 января 2017, 19:54

      В топ клуб маловероятно его пригласят.В клубы из второй пятерки,смысла большого нет.Если только повысить уровень своей игры.Хочет быть чемпионом России надо переходить известно в какие клубы или оставаться быть верным до конца Краснодару.

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 января 2017, 19:44

      Смолов давай в спартак

      -2
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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей > Igor Belousov 12 января 2017, 20:15

      В СРАРТАК,,ага...

      3
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      Рейтинг: +10

      Marvel(c) 12 января 2017, 19:22

      Галицкий красавчек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!наконец в россии есть люди которые если отдают игроков из своих клубов то в Европу что бы игрок рос!!!давно пора всем так делать.нечего наших игроков в нашем чемпионате пихать из одну команду в другую.надо развивать и подтягивать молодежь,которая будет играть с хорошими легионерами и продавать их в Европу в дальнейшем что бы они росли вместе с нашим футболом!!!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 января 2017, 19:20

      Галицкий молодец

      0
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