Шалимов: «Галицкий готов продать Смолова в Европу, но не конкурентам»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов затронул тему возможного ухода из команды нападающего Федора Смолова. Как отметил специалист, клуб не намерен продавать футболиста своим прямым конкурентам.

«Федор мыслями, что очень важно, с нами. Если будет предметное интересное предложение из Европы, которое устроит самого футболиста и клуб, то Сергей Галицкий Смолова отпустит.

Продавать игрока конкурентам наш президент не будет. Это не вопрос торга. Да и вообще, как мне кажется, в этом случае это даже не вопрос денег», – заявил Шалимов.