Данни: «Очень соскучился по команде»

Полузащитник «Зенита» Данни очень рад вернуться в расположение команды после серьезной травмы, из-за которой он пропустил большую часть прошлого года. Напомним, что вчера португалец отправился на первый тренировочный сбор петербуржцев.

– Как себя чувствуете?

– Если вы про эмоции, то, конечно, очень рад. Уже завтра после 7-8 месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой! Проходить с ней сборы.

– Соскучились по команде?

– Очень! Но сейчас уже надо думать о том, как буду выкладываться на сто процентов на занятиях вместе со всеми.

– Физически себя хорошо ощущаете?

– Да. Но знаете, одно дело, когда ты один работаешь, другое – в общей группе. Ведь если в одиночку наматываешь круги вокруг поля и даже работаешь с мячом, но тоже один – трудно сравнивать свое состояние с остальными. Вот и посмотрим, как теперь все будет на общих тренировках. Но мне кажется – все пройдет без проблем.