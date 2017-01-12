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Данни: «Очень соскучился по команде»

12 января 2017, 09:42
13

Полузащитник «Зенита» Данни очень рад вернуться в расположение команды после серьезной травмы, из-за которой он пропустил большую часть прошлого года. Напомним, что вчера португалец отправился на первый тренировочный сбор петербуржцев.

– Как себя чувствуете?

– Если вы про эмоции, то, конечно, очень рад. Уже завтра после 7-8 месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой! Проходить с ней сборы.

– Соскучились по команде?

– Очень! Но сейчас уже надо думать о том, как буду выкладываться на сто процентов на занятиях вместе со всеми.

– Физически себя хорошо ощущаете?

– Да. Но знаете, одно дело, когда ты один работаешь, другое – в общей группе. Ведь если в одиночку наматываешь круги вокруг поля и даже работаешь с мячом, но тоже один – трудно сравнивать свое состояние с остальными. Вот и посмотрим, как теперь все будет на общих тренировках. Но мне кажется – все пройдет без проблем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (13)
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Zeff
1484207451
Приятно слышать! Данни очень не хватало команде. Как раз очков на 7 - 8.
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polt
1484208543
Набирай форму и покажи нам Футбол! У Зенита скучная игра без Данни.
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neveldomha
1484210214
Мигель, и мы соскучились по десяточке.
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Zenit & MU
1484210452
с возвращением Мигель!!!
Ответить
subbotaspartak
1484213349
Я думаю бомжи на меня не будут п.здеть. На мастера всем приятно поглазеть. Но если его обыграть - Хорошо, твою мать...
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dyema
1484236891
И мы соскучились!!!
Ответить
hans6978T
1484242095
С возвращение, хотя никуда и не уходил, всёгда с командой!
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Вамфири
1484244975
с возвращением,добро пожаловать домой!)
Ответить
1bear
1484256853
...удачи!!!
Ответить
Zenit-84
1484272417
ждем
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