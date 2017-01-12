Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данни: «Очень соскучился по команде»

    Полузащитник «Зенита» Данни очень рад вернуться в расположение команды после серьезной травмы, из-за которой он пропустил большую часть прошлого года. Напомним, что вчера португалец отправился на первый тренировочный сбор петербуржцев.

    – Как себя чувствуете?

    – Если вы про эмоции, то, конечно, очень рад. Уже завтра после 7-8 месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой! Проходить с ней сборы.

    – Соскучились по команде?

    – Очень! Но сейчас уже надо думать о том, как буду выкладываться на сто процентов на занятиях вместе со всеми.

    – Физически себя хорошо ощущаете?

    – Да. Но знаете, одно дело, когда ты один работаешь, другое – в общей группе. Ведь если в одиночку наматываешь круги вокруг поля и даже работаешь с мячом, но тоже один – трудно сравнивать свое состояние с остальными. Вот и посмотрим, как теперь все будет на общих тренировках. Но мне кажется – все пройдет без проблем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2017 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 января 2017, 04:53

      ждем

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 13 января 2017, 00:34

      ...удачи!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 12 января 2017, 22:22

      давай не пропадай мишка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Вамфири 12 января 2017, 21:16

      с возвращением,добро пожаловать домой!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T 12 января 2017, 20:28

      С возвращение, хотя никуда и не уходил, всёгда с командой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 12 января 2017, 19:01

      И мы соскучились!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 января 2017, 12:29

      Я думаю бомжи на меня не будут п.здеть.
      На мастера всем приятно поглазеть.
      Но если его обыграть -
      Хорошо, твою мать...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4841

      neveldomha > subbotaspartak 12 января 2017, 14:12

      Не стоит поросятам хрюкать и пяточки свои сувать, тука куда не надо, твою мать.......

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 12 января 2017, 11:40

      с возвращением Мигель!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4841

      neveldomha 12 января 2017, 11:36

      Мигель, и мы соскучились по десяточке.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 12 января 2017, 11:23

      «Зенит» интересуется российским защитником «Бенфики»

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11