«Атлетико» заинтересован в приобретении форварда «Арсенала» Санчеса

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес может стать игроком мадридского «Атлетико».

Испанский клуб рассматривает Санчеса в качестве альтернативы Антуану Гризманну.

Напомним, что «матрасники» проявляли интерес к чилийцу и ранее, однако тот выбрал вариант продолжения карьеры в Англии. По всей вероятности, конкретное предложение по трансферу «Атлетико» сделает летом.

В нынешнем чемпионате Англии 28-летний форвард сыграл 20 матчей, забил 13 мячей и оформил восемь голевых передач.