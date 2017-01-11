«Атлетико» заинтересован в приобретении форварда «Арсенала» Санчеса

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес может стать игроком мадридского «Атлетико».
Испанский клуб рассматривает Санчеса в качестве альтернативы Антуану Гризманну.
Напомним, что «матрасники» проявляли интерес к чилийцу и ранее, однако тот выбрал вариант продолжения карьеры в Англии. По всей вероятности, конкретное предложение по трансферу «Атлетико» сделает летом.
В нынешнем чемпионате Англии 28-летний форвард сыграл 20 матчей, забил 13 мячей и оформил восемь голевых передач.
Источник: AS