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    «Атлетико» заинтересован в приобретении форварда «Арсенала» Санчеса

    Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес может стать игроком мадридского «Атлетико».

    Испанский клуб рассматривает Санчеса в качестве альтернативы Антуану Гризманну.

    Напомним, что «матрасники» проявляли интерес к чилийцу и ранее, однако тот выбрал вариант продолжения карьеры в Англии. По всей вероятности, конкретное предложение по трансферу «Атлетико» сделает летом.

    В нынешнем чемпионате Англии 28-летний форвард сыграл 20 матчей, забил 13 мячей и оформил восемь голевых передач.

    Источник: AS

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    11.01.2017 18:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 12 января 2017, 11:52

      Арсенал заинтересован в продлении контракта с ним

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 12 января 2017, 01:39

      Наркоманы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 > tilvan 12 января 2017, 03:10

      До хе*а клубов его хотят и если Погба стоит сотню ляпов то Санчес 150 у них бабла не хватит!

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