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    Онопко: «Здорово, что футболисты взялись за дело с первого дня»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко дал оценку первому занятию футболистов после выхода из отпуска. Команда готовится ко второй части чемпионата России на сборе в Кампоаморе.

    «Было втягивающее занятие, без серьезных нагрузок, потому что ребята долго летели в расположение команды из разных стран. Настроение в коллективе хорошее, практически все здоровы, видно, что игроки настроены на работу. Задача на сезон у нас сложная, предстоит приложить много усилий, поэтому здорово, что футболисты взялись за дело как следует с самого первого дня.

    Мы специально предложили подопечным достаточно продолжительную разминку, чтобы они смогли почувствовать мяч, бутсы, поле. Сегодня было два новых упражнения: передачи в тройках в движении и квадрат со сменой в трех зонах с нейтральными на счет. Радует, что ребята сразу же сообразили, что к чему, быстро вникли в детали и выполнили оба задания на высоком уровне», – рассказал Онопко.

    Стоит сказать, что занятие продолжалось полтора часа. Оно завершилось аэробной работой в две серии по пятнадцать минут.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.01.2017 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 января 2017, 13:16

      Полный состав команды почему то не сообщается.

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