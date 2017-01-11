Онопко: «Здорово, что футболисты взялись за дело с первого дня»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко дал оценку первому занятию футболистов после выхода из отпуска. Команда готовится ко второй части чемпионата России на сборе в Кампоаморе.

«Было втягивающее занятие, без серьезных нагрузок, потому что ребята долго летели в расположение команды из разных стран. Настроение в коллективе хорошее, практически все здоровы, видно, что игроки настроены на работу. Задача на сезон у нас сложная, предстоит приложить много усилий, поэтому здорово, что футболисты взялись за дело как следует с самого первого дня.

Мы специально предложили подопечным достаточно продолжительную разминку, чтобы они смогли почувствовать мяч, бутсы, поле. Сегодня было два новых упражнения: передачи в тройках в движении и квадрат со сменой в трех зонах с нейтральными на счет. Радует, что ребята сразу же сообразили, что к чему, быстро вникли в детали и выполнили оба задания на высоком уровне», – рассказал Онопко.

Стоит сказать, что занятие продолжалось полтора часа. Оно завершилось аэробной работой в две серии по пятнадцать минут.