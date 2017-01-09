Павел Погребняк заявил, что решение о его будущем в «Динамо» еще не принято

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк сообщил, что его будущее в московском клубе остается туманным. При этом 33-летний игрок отметил, что бело-голубые еще не выплатили ему и его партнерам задолженность по зарплате. Ранее сам футболист заявлял, что намерен уйти из команды в период зимнего трансферного окна.

«К сожалению, по поводу моего будущего пока еще ничего не решено. Сейчас в планах пройти медобследование, а там время покажет.

Выплатили ли нам зарплату? Пока нет. Если честно, я еще не интересовался, когда это произойдет», – сказал Погребняк.