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    Павел Погребняк заявил, что решение о его будущем в «Динамо» еще не принято

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк сообщил, что его будущее в московском клубе остается туманным. При этом 33-летний игрок отметил, что бело-голубые еще не выплатили ему и его партнерам задолженность по зарплате. Ранее сам футболист заявлял, что намерен уйти из команды в период зимнего трансферного окна.

    «К сожалению, по поводу моего будущего пока еще ничего не решено. Сейчас в планах пройти медобследование, а там время покажет.

    Выплатили ли нам зарплату? Пока нет. Если честно, я еще не интересовался, когда это произойдет», – сказал Погребняк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.01.2017 13:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 января 2017, 16:37

      Хорошо бы с Р.Широковым его в одну команду. И Кержакова еще третьим.

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 9 января 2017, 15:59

      Пашка-деревяшка ещё кому-то нужен ??? )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +277

      ц 9 января 2017, 15:13

      За что тебе платить???

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