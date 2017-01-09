Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Скрипченко: «Задача – сохранить «Крылья» в Премьер-лиге»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о том, какую задачу перед командой он ставит на оставшуюся часть чемпионата.

    «Сегодня мы так далеко вперед не заглядываем. Остается 13 игр. Естественно, мы улучшили свое турнирное положение. Оно нам позволяет находиться в хорошем эмоциональном состоянии и с оптимизмом смотреть в будущее. Но, естественно, вся борьба – во второй части чемпионата.

    Свободно с нашим 15-ю очками ситуация чувствовать себя не позволяет. Поэтому задача – сохранить команду в Премьер-лиге», – сказал Скрипченко.

    После 17 туров «Крылья Советов» занимают 12 место в турнирной таблице Премьер-лиги с 15 очками.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2017 09:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 9 января 2017, 11:58

      Анжи вам поможет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11