Скрипченко: «Задача – сохранить «Крылья» в Премьер-лиге»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о том, какую задачу перед командой он ставит на оставшуюся часть чемпионата.

«Сегодня мы так далеко вперед не заглядываем. Остается 13 игр. Естественно, мы улучшили свое турнирное положение. Оно нам позволяет находиться в хорошем эмоциональном состоянии и с оптимизмом смотреть в будущее. Но, естественно, вся борьба – во второй части чемпионата.

Свободно с нашим 15-ю очками ситуация чувствовать себя не позволяет. Поэтому задача – сохранить команду в Премьер-лиге», – сказал Скрипченко.

После 17 туров «Крылья Советов» занимают 12 место в турнирной таблице Премьер-лиги с 15 очками.