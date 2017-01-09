Игуаин: «Ювентус» намерен завоевать все титулы»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о правильном настрое на матч против «Болоньи», который принес его команде победу.

«Этот матч получился непростым. После новогодней паузы всегда бывает трудно возвращаться в игру, так как ритм потерян. Но нам удалось правильно настроиться на игру и взять три очка.

Матч Кубка Италии? Однозначно, настрой будет таким же. «Ювентус» намерен завоевать все возможные титулы», – сказал Игуаин.

Матч 19-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Болонья» закончился со счетом 3:0. Игуаин отметился в этой встрече дублем.