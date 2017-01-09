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    Игуаин: «Ювентус» намерен завоевать все титулы»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о правильном настрое на матч против «Болоньи», который принес его команде победу.

    «Этот матч получился непростым. После новогодней паузы всегда бывает трудно возвращаться в игру, так как ритм потерян. Но нам удалось правильно настроиться на игру и взять три очка.

    Матч Кубка Италии? Однозначно, настрой будет таким же. «Ювентус» намерен завоевать все возможные титулы», – сказал Игуаин.

    Матч 19-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Болонья» закончился со счетом 3:0. Игуаин отметился в этой встрече дублем.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    09.01.2017 08:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 11 января 2017, 12:20

      Отличное желание!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 9 января 2017, 11:36

      если все будут играть как в последнем матче

      0
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