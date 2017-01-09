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Ювентус - Болонья

08.01.2017, Воскресенье, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 19 тур Ювентус - Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
26 тур
19 февраля, пятница 22:45 Болонья 0:0 Ювентус
7 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Ювентус 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 20:30 Ювентус 1:0 Болонья
15 тур
6 декабря, пятница 23:45 Болонья 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
29 тур
16 марта, суббота 23:45 Болонья 0:2 Ювентус
10 тур
31 октября, среда 23:45 Ювентус 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
23 тур
7 марта, среда 21:30 Болонья 1:1 Ювентус
4 тур
21 сентября, среда 22:45 Ювентус 1:1 Болонья
Италия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
8 декабря, четверг 23:59 Ювентус 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
27 тур
26 февраля, суббота 22:45 Ювентус 0:2 Болонья
8 тур
24 октября, воскресенье 17:00 Болонья 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
25 тур
21 февраля, воскресенье 17:00 Болонья 1:2 Ювентус
6 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 22:30 Ювентус 4:1 Болонья
9 тур
29 октября, среда 22:30 Болонья 1:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 9 января 2017, 13:24

    Молодцы Ювентус!

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