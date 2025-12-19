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  • «Болонья» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2025

«Болонья» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2025

19 декабря 2025, 20:50
Болонья
19.12.2025, пятница, 22:00
Суперкубок Италии, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Интер
35' Р. Орсолини (П)
2' М. Тюрам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Риккардо Орсолини
(К) ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
(К) ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
15
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Интер
60
Alain Taho
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
50
Simone Cinquegrano
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
57
Иво Качмарски
ЦП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
4-2-1-3
13
Равалья
33
Миранда
3
Лукуми
17
Хеггем
2
Хольм
6
Моро
4
Побега
10
Бернардески
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
4-3-1-2
13
Мартинес
6
де Врей
31
Биссек
95
Бастони
32
Димарко
23
Барелла
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
9
Тюрам
14
Бонни
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
4
Побега
19
Фергюсон
19
Фергюсон
4
Побега
10
Бернардески
11
Роу
11
Роу
10
Бернардески
7
Орсолини
28
Камбьяги
28
Камбьяги
7
Орсолини
9
Кастро
36
Иммобиле
36
Иммобиле
9
Кастро
7
Зелински
17
Сучич
17
Сучич
7
Зелински
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
11
Энрике
17
Диуф
17
Диуф
11
Энрике
9
Тюрам
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Тюрам
Остались в запасе
Болонья
Интер
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
15
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
30
Бенха Домингес
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
60
Alain Taho
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
50
Simone Cinquegrano
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
57
Иво Качмарски
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
15
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
30
Бенха Домингес
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
60
Alain Taho
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
50
Simone Cinquegrano
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
57
Иво Качмарски
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Болонья - Интер
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
8
12
Офсайды
1
5
Количество передач
331
463
Сейвы
5
4
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Интера», 1/2 финала Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Интер»

«Болонья» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Суперкубок Италии Интер Болонья
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