19.12.2025, пятница, 22:00
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Суперкубок Италии, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
15
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
4-2-1-3
13
Равалья
33
Миранда
3
Лукуми
17
Хеггем
2
Хольм
6
Моро
4
Побега
10
Бернардески
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
4-3-1-2
13
Мартинес
6
де Врей
31
Биссек
95
Бастони
32
Димарко
23
Барелла
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
9
Тюрам
14
Бонни
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
4
Побега
19
Фергюсон
19
Фергюсон
4
Побега
10
Бернардески
11
Роу
11
Роу
10
Бернардески
7
Орсолини
28
Камбьяги
28
Камбьяги
7
Орсолини
9
Кастро
36
Иммобиле
36
Иммобиле
9
Кастро
7
Зелински
17
Сучич
17
Сучич
7
Зелински
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
11
Энрике
17
Диуф
17
Диуф
11
Энрике
9
Тюрам
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Тюрам
Остались в запасе
Болонья
Интер
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
15
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
30
Бенха Домингес
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
60
Alain Taho
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
50
Simone Cinquegrano
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
57
Иво Качмарски
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
15
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
30
Бенха Домингес
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
60
Alain Taho
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
50
Simone Cinquegrano
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
57
Иво Качмарски
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Болонья - Интер
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
8
12
Офсайды
1
5
Количество передач
331
463
Сейвы
5
4
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Интера», 1/2 финала Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»