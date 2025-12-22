22.12.2025, понедельник, 22:00
Суперкубок Италии, Финал
Суперкубок Италии, Финал
2 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
16
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
77
Ноа Ланг
ЦП
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
96
Francisco Barido
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
15
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
4-2-3-1
32
Милинкович-Савич
37
Спинаццола
13
Ррахмани
5
Жуан
22
Ди Лоренцо
4
Мактоминей
68
Лоботка
21
Политано
20
Эльмас
7
Нерес
19
Хойлунд
4-2-1-3
13
Равалья
2
Хольм
17
Хеггем
3
Лукуми
33
Миранда
19
Фергюсон
4
Побега
28
Камбьяги
7
Орсолини
21
Одгор
9
Кастро
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
5
Жуан
4
Буонджорно
4
Буонджорно
5
Жуан
7
Нерес
30
Маццокки
30
Маццокки
7
Нерес
20
Эльмас
77
Ланг
77
Ланг
20
Эльмас
21
Одгор
6
Моро
6
Моро
21
Одгор
7
Орсолини
30
Домингес
30
Домингес
7
Орсолини
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
9
Кастро
36
Иммобиле
36
Иммобиле
9
Кастро
19
Фергюсон
24
Даллинга
24
Даллинга
19
Фергюсон
Остались в запасе
Наполи
Болонья
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
96
Francisco Barido
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Лукаш Скорупски
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
15
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
96
Francisco Barido
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
15
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Наполи - Болонья
2
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
15
Офсайды
2
0
Количество передач
447
451
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Болоньи», финал Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»