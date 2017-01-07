Данни: «Спартак» будет первым? Нет, только «Зенит»

По мнению хавбека «Зенита» Данни, его команда еще не потеряла шансы на то, чтобы завоевать чемпионский титул в этом розыгрыше РФПЛ.

«Мы не попали в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но думаю, в этом году «Зенит» выиграет чемпионат и в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

«Спартак» будет первым? Нет, только «Зенит». «Спартак» набрал хорошую форму, но «Зенит» лучше: лучшая команда, лучшие игроки, лучший класс.

А то, что мы ниже «Спартака» в таблице – сезон не закончился, мы только начинаем», – выразил свою точку зрения Данни.