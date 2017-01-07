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    Данни: «Спартак» будет первым? Нет, только «Зенит»

    По мнению хавбека «Зенита» Данни, его команда еще не потеряла шансы на то, чтобы завоевать чемпионский титул в этом розыгрыше РФПЛ.

    «Мы не попали в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но думаю, в этом году «Зенит» выиграет чемпионат и в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

    «Спартак» будет первым? Нет, только «Зенит». «Спартак» набрал хорошую форму, но «Зенит» лучше: лучшая команда, лучшие игроки, лучший класс.

    А то, что мы ниже «Спартака» в таблице – сезон не закончился, мы только начинаем», – выразил свою точку зрения Данни.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.01.2017 10:56
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +933

      alll-1 8 января 2017, 12:01

      ОУКБ

      -2
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      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > ROSTOV SUPER 8 января 2017, 16:11

      ОУКБ

      -1
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      Рейтинг: +15

      Канстантин 8 января 2017, 03:39

      Настоящий капитан!!!)))) Спартак будет чемпионом, когда нибудь, если будет Очень хотеть!)))))

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 7 января 2017, 22:43

      Если трезво смотреть,то по составу Зенит должен весной становится чемпионом . Ну а так ,как всем известно,поле ровное и мяч круглый. Возможно все будет решатся в очной ставке. Так сказать,лицом к лицу.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 января 2017, 16:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак по весне наберёт 27 очков. И станет четвёртым.

      -4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > APchelov 7 января 2017, 20:19

      Забавно) Ты видать с математикой совсем не дружишь... Этих очков Спартаку вполне хватит чтобы стать чемпионом... 67 очков по итогу сезона в России это чемпионский показатель...

      3
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      Рейтинг: +15

      Канстантин > APchelov 8 января 2017, 03:41

      а может и пятым, выше ещё должен Краснодар забраться)))

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 7 января 2017, 15:09

      Как же я жду этой игры с зенитом на Арене многим рты закроем МНОГИМ!!!

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > vit1903 7 января 2017, 16:15

      Это всего лишь день рождения моего одноклассника, а ему в этом году будет 50!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 января 2017, 14:15

      Данни конечно как спортсмен вызывает только уважение, но в этот раз надеюсь ему не удастся достичь поставленной цели... Верим в Спартак! Когда если не сейчас!?

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > ivanthebest 7 января 2017, 16:14

      Как спортсмен Да,а как человек увы гав-о.

      -1
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      Рейтинг: +7803

      BarStep > Диктор 7 января 2017, 17:43

      Гавнюк..., его человеческие качества для тебя - как "космос"...

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 7 января 2017, 14:07

      Скучно сейчас на бомбардире, перерыв... однако! И только такие впрыски и ещё Орлова интервью заставляют болельщиков собачиться. Быстрее бы начало чемпа! Чтоб уже по-настоящему )))! Всех с НГ и Рождеством!

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      Рейтинг: +28

      Вамфири 7 января 2017, 14:01

      есть еще порох в пороховницах!!!
      вперед к победе!!!
      ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 января 2017, 13:55

      они лучшие только по зарплатам, а на деле в Зените играют посредственные игроки особенно с русскими паспортами те вообще не должны играть в РФПЛ только ФНЛ, а лучше вообще прекратить заниматься футболом

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 января 2017, 13:22

      хорошо подливает масло в огонь

      2
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