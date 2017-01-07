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Данни: «Спартак» будет первым? Нет, только «Зенит»

7 января 2017, 10:56
45

По мнению хавбека «Зенита» Данни, его команда еще не потеряла шансы на то, чтобы завоевать чемпионский титул в этом розыгрыше РФПЛ.

«Мы не попали в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но думаю, в этом году «Зенит» выиграет чемпионат и в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

«Спартак» будет первым? Нет, только «Зенит». «Спартак» набрал хорошую форму, но «Зенит» лучше: лучшая команда, лучшие игроки, лучший класс.

А то, что мы ниже «Спартака» в таблице – сезон не закончился, мы только начинаем», – выразил свою точку зрения Данни.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Данни
Комментарии (45)
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PNZ1985
1483776046
1 2 3.. данн белого "снега" наелся до сих пор не отцепило))
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MaxSpartakM
1483780494
Кому там играть ,Данни ? Прошла эра 120 $ за барраль ! Газпром продаёт игроков, не заметил? Халк,Витсель, думаю Жулиано следующий, а тебя старика уже хер продашь, Рубин будут 2 , а Ростов 3 а Спартак Москва 1 место
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ijgiz
1483782323
Болею за Спарта но объективно Зенит мощнее - едва ли Спартак выдержит до конца - но это футбол и все может быть - тем он и интересен
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alp
1483782864
Зенит легко отыгрывал 9 очей во втором круге. а при таком сумбуре в игре спама, Зенит быстро расставит все на свои места.
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RedWhiteFans2
1483783426
А Данни голову не лечили во время реабилитации?
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Вамфири
1483786903
есть еще порох в пороховницах!!! вперед к победе!!! ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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eleng
1483787277
Скучно сейчас на бомбардире, перерыв... однако! И только такие впрыски и ещё Орлова интервью заставляют болельщиков собачиться. Быстрее бы начало чемпа! Чтоб уже по-настоящему )))! Всех с НГ и Рождеством!
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ivanthebest
1483787720
Данни конечно как спортсмен вызывает только уважение, но в этот раз надеюсь ему не удастся достичь поставленной цели... Верим в Спартак! Когда если не сейчас!?
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FCQ
1483790962
Как же я жду этой игры с зенитом на Арене многим рты закроем МНОГИМ!!!
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APchelov
1483795388
Спартак по весне наберёт 27 очков. И станет четвёртым.
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