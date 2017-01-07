Примера. «Эспаньол» и «Депортиво» не выявили сильнейшего

Первая встреча 17-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Депортиво» завершилась ничьей 1:1. После безголевого первого тайма голы уместились в пятиминутный отрезок второго тайма: на 59-й минуте счет открыл Селсо Боргес, а на 63-й Жерар Морено восстановил равенство. В концовке встречи вторую желтую карточку получил Хуанфран.

Результат оставил команды на прежних позициях. «Эспаньол» сравнялся по очкам с «Эбайром», но остался на девятом месте, а «Депортиво» сохранил 15 строчку и на один пункт приблизился к «Бетису».

Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

Эспаньол – Депортиво – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Борхес, 59; 1:1 – Морено, 63.

Удаление: Хуанфран, 90.

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