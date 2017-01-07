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    Примера. «Эспаньол» и «Депортиво» не выявили сильнейшего

    Первая встреча 17-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Депортиво» завершилась ничьей 1:1. После безголевого первого тайма голы уместились в пятиминутный отрезок второго тайма: на 59-й минуте счет открыл Селсо Боргес, а на 63-й Жерар Морено восстановил равенство. В концовке встречи вторую желтую карточку получил Хуанфран.

    Результат оставил команды на прежних позициях. «Эспаньол» сравнялся по очкам с «Эбайром», но остался на девятом месте, а «Депортиво» сохранил 15 строчку и на один пункт приблизился к «Бетису».

    Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

    Эспаньол – Депортиво – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Борхес, 59; 1:1 – Морено, 63.

    Удаление: Хуанфран, 90.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 00:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 7 января 2017, 08:55

      Депортиво неожиданно силен.

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