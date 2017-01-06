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    Венгер: «Гол «Тоттенхэма» перед перерывом ударил по психологии «Челси»

    Главный тренер «Арсенал» Арсен Венгер прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Челси» в 20 туре английской Премьер-лиги. Одолев подопечных Антонио Конте на своем поле, шпоры прервали 13-матчевую победную серию соперника в чемпионате.

    «Это была тяжелая и плотная игра. Организация футболистов была на высшем уровне, потому что никто не хотел пропускать уже в самом начале. В конце концов, как это часто бывает, гол перед перерывом ударил по психологии команды, которая его пропустила. Игра была очень плотной, но «Тоттенхэму» удалось победить благодаря игре головой Алли с подач Эриксена», — сказал Венгер.

    Напомним, «Арсенал» в 20 туре сыграл вничью 3:3 с «Борнмутом» и теперь занимает пятое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2017 23:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 7 января 2017, 10:39

      Поражение Челси было прогнозируемо на самом деле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 7 января 2017, 10:25

      Твой арсенал скатился на пятое место. Ещё пару туров и будете на 6. А потом посмотрим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 7 января 2017, 00:05

      возможно

      0
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