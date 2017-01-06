Венгер: «Гол «Тоттенхэма» перед перерывом ударил по психологии «Челси»

Главный тренер «Арсенал» Арсен Венгер прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Челси» в 20 туре английской Премьер-лиги. Одолев подопечных Антонио Конте на своем поле, шпоры прервали 13-матчевую победную серию соперника в чемпионате.

«Это была тяжелая и плотная игра. Организация футболистов была на высшем уровне, потому что никто не хотел пропускать уже в самом начале. В конце концов, как это часто бывает, гол перед перерывом ударил по психологии команды, которая его пропустила. Игра была очень плотной, но «Тоттенхэму» удалось победить благодаря игре головой Алли с подач Эриксена», — сказал Венгер.

Напомним, «Арсенал» в 20 туре сыграл вничью 3:3 с «Борнмутом» и теперь занимает пятое место.