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    Мертенс уверен, что Витсель не спал ночами, когда получил предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

    Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс поделился мнением о переходе его партнера по сборной Бельгии Акселя Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Напомним, по данным СМИ, годовой оклад экс-хавбека «Зенита» в новой команде составит 25 миллионов евро.

    «Деньги важны. Я уверен, что мой друг Витсель не спал ночами, прежде чем принял предложение. Это очень сложный выбор, потому что нужно учитывать много ньюансов. Всегда приходится задумываться, поступаешь ли ты правильно», – приводит слова Мертенса Il Mattino.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2017 20:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 6 января 2017, 22:01

      Не спал)) Бабки считал)))

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 января 2017, 20:21

      Дрис, дрис... Сам, небось не спал-завидовал.

      3
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      Рейтинг: -21

      cink urodov. 6 января 2017, 20:12

      Да сказал бы как есть,мой друг поехал за бабками типа красавчик,но зачахнет и бб сборной,забыв о ЛЧ и уровня сильного футболиста.

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