Мертенс уверен, что Витсель не спал ночами, когда получил предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс поделился мнением о переходе его партнера по сборной Бельгии Акселя Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Напомним, по данным СМИ, годовой оклад экс-хавбека «Зенита» в новой команде составит 25 миллионов евро.

«Деньги важны. Я уверен, что мой друг Витсель не спал ночами, прежде чем принял предложение. Это очень сложный выбор, потому что нужно учитывать много ньюансов. Всегда приходится задумываться, поступаешь ли ты правильно», – приводит слова Мертенса Il Mattino.