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    Ринат Билялетдинов не видит причин для ухода Миранчука из «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал интерес казанского клуба к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку. Ранее сообщалось, что клуб из Татарстана предложил железнодорожникам за трансфер хавбека 3 миллиона евро, а самому россиянину зарплату в размере 2,5 миллиона.

    «Локомотив» – клуб, который всегда ставит перед собой высокие цели, поэтому мне трудно понять разговоры о переходе Алексея. Если бы он играл мало, то можно было объяснить эту ситуацию. Но он все время выходит в стартовом составе, так что весомых причин для ухода из клуба я не вижу», – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2017 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 января 2017, 21:13

      Агенты могут единоразово срубить бабла и сломать парню карьеру (но надеюсь, сам Миранчук не настолько гдуп)

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