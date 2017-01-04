Ринат Билялетдинов не видит причин для ухода Миранчука из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал интерес казанского клуба к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку. Ранее сообщалось, что клуб из Татарстана предложил железнодорожникам за трансфер хавбека 3 миллиона евро, а самому россиянину зарплату в размере 2,5 миллиона.

«Локомотив» – клуб, который всегда ставит перед собой высокие цели, поэтому мне трудно понять разговоры о переходе Алексея. Если бы он играл мало, то можно было объяснить эту ситуацию. Но он все время выходит в стартовом составе, так что весомых причин для ухода из клуба я не вижу», – сказал Билялетдинов.