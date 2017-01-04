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    Номера выживших футболистов «Шапекоэнсе» выведены из обращения

    Руководство «Шапекоэнсе» провело специальную пресс-конференцию, на которой было объявлено о планах команды на подготовку к сезону 2017 года. Президент клуба Плинио Давид де Нес объявил о подписании арендных соглашений с тремя футболистами: в команду пришли защитник Дуглас Гролли и полузащитники Надсон и Росси.

    Исполнительный директор клуба Руи Кошта рассказал о решении клуба вывести из обращения игровые номера выживших футболистов, что символизирует надежду на скорейшее возвращение игроков к футболу и в команду. Напомним, что в авиакатастрофе 29 ноября выжили футболисты Алан Рушел, Нето и вратарь Джексон Фольманн.

    Источник: ТАСС

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    04.01.2017 06:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 4 января 2017, 09:32

      правильное решение

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