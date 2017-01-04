Номера выживших футболистов «Шапекоэнсе» выведены из обращения

Руководство «Шапекоэнсе» провело специальную пресс-конференцию, на которой было объявлено о планах команды на подготовку к сезону 2017 года. Президент клуба Плинио Давид де Нес объявил о подписании арендных соглашений с тремя футболистами: в команду пришли защитник Дуглас Гролли и полузащитники Надсон и Росси.

Исполнительный директор клуба Руи Кошта рассказал о решении клуба вывести из обращения игровые номера выживших футболистов, что символизирует надежду на скорейшее возвращение игроков к футболу и в команду. Напомним, что в авиакатастрофе 29 ноября выжили футболисты Алан Рушел, Нето и вратарь Джексон Фольманн.