Орлов назвал Вагнера Лав, Халка и Витселя лучшими легионерами в истории РПФЛ

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что хавбек Аксель Витсель, перешедший сегодня из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», внес огромный вклад в успехи питерского клуба. По его мнению, бельгиец, наряду с экс-форвардом ЦСКА Вагнером Лав и бывшим нападающим сине-бело-голубых Халком, является одним из трех лучших легионеров, когда-либо выступавших в РФПЛ.

– Как оцените вклад Витселя в успехи «Зенита»?

– Огромный вклад. Огромный! Аксель все время показывал стабильную игру. Настоящая рабочая лошадка. Как он удерживал мяч, забил несколько нужных голов! Неслучайно на него был такой спрос. А ведь бельгиец – не бомбардир и не вратарь, а игрок середины поля. Но он востребован.

– В чем же его «фишка»?

– Отбор под 90 процентов! Не проигрывает единоборства, а ведь еще и пас может отдать.

– Один из сильнейших легионеров в России за последние годы?

– Второй после Халка. Второй.

– Вот даже как?

– Еще бы в эту тройку я бы включил Вагнера Лав.

– Армеец – третий?

– Нет, Вагнер и Халк – равнозначны. А Витсель – третий. Хотя нет, Халк все же повыше уровнем, чем Вагнер, он поярче.