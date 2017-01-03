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    Орлов назвал Вагнера Лав, Халка и Витселя лучшими легионерами в истории РПФЛ

    Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что хавбек Аксель Витсель, перешедший сегодня из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», внес огромный вклад в успехи питерского клуба. По его мнению, бельгиец, наряду с экс-форвардом ЦСКА Вагнером Лав и бывшим нападающим сине-бело-голубых Халком, является одним из трех лучших легионеров, когда-либо выступавших в РФПЛ.

    – Как оцените вклад Витселя в успехи «Зенита»?

    – Огромный вклад. Огромный! Аксель все время показывал стабильную игру. Настоящая рабочая лошадка. Как он удерживал мяч, забил несколько нужных голов! Неслучайно на него был такой спрос. А ведь бельгиец – не бомбардир и не вратарь, а игрок середины поля. Но он востребован.

    – В чем же его «фишка»?

    – Отбор под 90 процентов! Не проигрывает единоборства, а ведь еще и пас может отдать.

    – Один из сильнейших легионеров в России за последние годы?

    – Второй после Халка. Второй.

    – Вот даже как?

    – Еще бы в эту тройку я бы включил Вагнера Лав.

    – Армеец – третий?

    – Нет, Вагнер и Халк – равнозначны. А Витсель – третий. Хотя нет, Халк все же повыше уровнем, чем Вагнер, он поярче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2017 21:11
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +62

      NoN141 5 января 2017, 16:44

      Мда.... наверное с Данни у него были плохие отношения. Потому что Данни гораздо лучше Витселя.

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 4 января 2017, 12:59

      бляяяяяя Орлов как ты раздажаешь....

      3
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      Рейтинг: +361

      sergan113 4 января 2017, 09:33

      А чего это про Лиму забыл, а на стоящий чемпион Карлос, ЭтоО, Диара (не смотря на его выходки)

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 января 2017, 06:36

      Когда Бубнова не слышно - выпускают Орловых и Червичковых.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 4 января 2017, 00:18

      карвальо еще есть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 3 января 2017, 23:56

      Вагнера Лава просто так приплел ,что бы показать что он не предвзято оценивает!

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 января 2017, 23:56

      Витселя я бы не включил в этот список.

      3
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      Рейтинг: +11

      ProfessorLeo 3 января 2017, 23:47

      Не забывайте про Даниеля Карвальо в ЦСКА , тащил ЦСКА с Вагнером

      1
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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 3 января 2017, 23:11

      Это'о круче Халка в разы, Диарра гораздо лучше Витселя, что касается Вагнера Лав, то он прекрасен, но вместо него я бы поставил Вальбуэна - такого уровня понимания футбола, такой культуры работы с мячом нашему чемпу не видать ещё долго.

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 3 января 2017, 22:26

      Халк да , Вагнер да, Витсель нет

      9
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Челнинец 3 января 2017, 22:39

      у китаёзов таких пикселей как вшей на бомже))))

      1
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