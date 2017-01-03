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  • Орлов назвал Вагнера Лав, Халка и Витселя лучшими легионерами в истории РПФЛ

Орлов назвал Вагнера Лав, Халка и Витселя лучшими легионерами в истории РПФЛ

3 января 2017, 21:11
17

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что хавбек Аксель Витсель, перешедший сегодня из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», внес огромный вклад в успехи питерского клуба. По его мнению, бельгиец, наряду с экс-форвардом ЦСКА Вагнером Лав и бывшим нападающим сине-бело-голубых Халком, является одним из трех лучших легионеров, когда-либо выступавших в РФПЛ.

– Как оцените вклад Витселя в успехи «Зенита»?

– Огромный вклад. Огромный! Аксель все время показывал стабильную игру. Настоящая рабочая лошадка. Как он удерживал мяч, забил несколько нужных голов! Неслучайно на него был такой спрос. А ведь бельгиец – не бомбардир и не вратарь, а игрок середины поля. Но он востребован.

– В чем же его «фишка»?

– Отбор под 90 процентов! Не проигрывает единоборства, а ведь еще и пас может отдать.

– Один из сильнейших легионеров в России за последние годы?

– Второй после Халка. Второй.

– Вот даже как?

– Еще бы в эту тройку я бы включил Вагнера Лав.

– Армеец – третий?

– Нет, Вагнер и Халк – равнозначны. А Витсель – третий. Хотя нет, Халк все же повыше уровнем, чем Вагнер, он поярче.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Вагнер Лав Халк Витсель Аксель Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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Garrincha58
1483467396
я бы еще назвал Даниеля Карвалью из ЦСКА если бы он не нарушал спортивный режим то был бы и в Европе востребован
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sidul1
1483468445
Все пасы назад или поперек,средней уровень нашего чемпионата,спасибо китайцам за приличную цену.Орлов как всегда летает в облаках.
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lekseij2007
1483469169
Как он ещё назвал Вагнера?, упырь зенитоболела.
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alll-1
1483469227
еще пару вопросов ,он бы вообще потерялся
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ZENIT GOAL
1483469441
"– В чем же его «фишка»? – Отбор под 90 процентов!" Чего?
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Hangeldi
1483471243
Данни 3 -й
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Челнинец
1483471602
Халк да , Вагнер да, Витсель нет
Ответить
Денис Беневольский
1483474270
Это'о круче Халка в разы, Диарра гораздо лучше Витселя, что касается Вагнера Лав, то он прекрасен, но вместо него я бы поставил Вальбуэна - такого уровня понимания футбола, такой культуры работы с мячом нашему чемпу не видать ещё долго.
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Tostao
1483476980
Витселя я бы не включил в этот список.
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Серго24
1483523998
бляяяяяя Орлов как ты раздажаешь....
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