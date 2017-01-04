Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Испании. «Депортиво» вырвал ничью у «Алавеса», «Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас»

    В первом поединке 1/8 финала Кубка Испании «Депортиво» дома сумел добиться ничьей с «Алавесом». На два гола гостей, забитых в первом тайме Кристианом Сантосом и Эдгаром Мендесом, команда из Ла-Коруньи во второй половине игры смогла ответить точными ударами Бруно Гамы и Хоселу. В другом матче «Атлетико» усилиями Коке и Антуана Гризманна праздновал победу над «Лас-Пальмасом».

    Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч

    Депортиво – Алавес – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сантос, 3; 0:2 – Мендес, 45 (с пенальти); 1:2 – Гама, 73; 2:2 – Хоселу, 90.

    Лас-Пальмас – Атлетико – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Коке, 23; 0:2 – Гризманн, 51.

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2017 01:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11