Кубок Испании. «Депортиво» вырвал ничью у «Алавеса», «Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас»

В первом поединке 1/8 финала Кубка Испании «Депортиво» дома сумел добиться ничьей с «Алавесом». На два гола гостей, забитых в первом тайме Кристианом Сантосом и Эдгаром Мендесом, команда из Ла-Коруньи во второй половине игры смогла ответить точными ударами Бруно Гамы и Хоселу. В другом матче «Атлетико» усилиями Коке и Антуана Гризманна праздновал победу над «Лас-Пальмасом».

Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч

Депортиво – Алавес – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Сантос, 3; 0:2 – Мендес, 45 (с пенальти); 1:2 – Гама, 73; 2:2 – Хоселу, 90.

Лас-Пальмас – Атлетико – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Коке, 23; 0:2 – Гризманн, 51.

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