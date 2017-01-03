Введите ваш ник на сайте

Депортиво - Алавес

03.01.2017, Вторник, 23:15 мск Ла Корунья, стадион Риасор Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Депортиво - Алавес
Обзор матча
Испания. Примера (2016/2017)
4 тур
19 сентября, понедельник 21:45 Алавес 0:0 Депортиво
...
  • Читайте нас: 