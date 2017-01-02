Эмери надеется на прогресс Ди Марии

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери уверен, что один из лидеров команды Анхель Ди Мария сможет улучшить свою игру во второй части сезона. В 15-ти встречах нынешнего розыгрыша Лиги 1 аргентинский полузащитник забил один гол и сделал пять результативных передач.

«Когда команду покидают такие звезды, как Ибрагимович, другие ведущие игроки вынуждены переложить ответственность за результат на свои плечи. Этого ждут и болельщики. Одним из таких футболистов является Ди Мария. Он обладает огромным опытом и имеет большое значение для команды. Надеемся на его прогресс. Есть уверенность, что во второй части сезона это случится», – сказал Эмери.