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    Эмери надеется на прогресс Ди Марии

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери уверен, что один из лидеров команды Анхель Ди Мария сможет улучшить свою игру во второй части сезона. В 15-ти встречах нынешнего розыгрыша Лиги 1 аргентинский полузащитник забил один гол и сделал пять результативных передач.

    «Когда команду покидают такие звезды, как Ибрагимович, другие ведущие игроки вынуждены переложить ответственность за результат на свои плечи. Этого ждут и болельщики. Одним из таких футболистов является Ди Мария. Он обладает огромным опытом и имеет большое значение для команды. Надеемся на его прогресс. Есть уверенность, что во второй части сезона это случится», – сказал Эмери.

    Источник: Marca

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    02.01.2017 21:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 3 января 2017, 06:11

      Эмери обосрался

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      Рейтинг: +18

      Аналитик 100% > JUVENTINO-666 3 января 2017, 09:38

      Почему Эмери?Ты хоть читаешь что пишут?Ди Мария не набрал форму,а виноват по твоим словам Эмери

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