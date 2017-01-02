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    Макаренко: «Уфа»? В первый раз слышу об интересе ко мне»

    Хавбек киевского «Динамо» Евгений Макаренко заявил, что не в курсе интереса к своей персоне, проявляемого «Уфой» и «Спортингом». Ранее сообщалось, что 25-летнего игрока в своих рядах хотят видеть российский и португальский клубы. Действующее соглашение украинца с бело-голубыми рассчитано до июня нынешнего года.

    «Спортинг» и «Уфа»?... Первый раз слышу о чем-то подобном. Честно говоря, вообще не знаю и не понимаю, о чем идет речь. Думаю, что если и появится какая-то подоплека относительно моей дальнейшей судьбы, то это произойдет точно не раньше, чем наша команда выйдет из отпуска. Сейчас я отдыхаю, и никаких событий и новостей, связанных с моей футбольной деятельностью вообще не существует», – сказал Макаренко.

    Источник: «Динамо» Киев от Шурика

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    02.01.2017 18:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      Альфред 2 января 2017, 19:41

      Ты должен не есть не спать и мечтать что бы тебя недоумка взяли к нам в Уфу.

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