Макаренко: «Уфа»? В первый раз слышу об интересе ко мне»

Хавбек киевского «Динамо» Евгений Макаренко заявил, что не в курсе интереса к своей персоне, проявляемого «Уфой» и «Спортингом». Ранее сообщалось, что 25-летнего игрока в своих рядах хотят видеть российский и португальский клубы. Действующее соглашение украинца с бело-голубыми рассчитано до июня нынешнего года.

«Спортинг» и «Уфа»?... Первый раз слышу о чем-то подобном. Честно говоря, вообще не знаю и не понимаю, о чем идет речь. Думаю, что если и появится какая-то подоплека относительно моей дальнейшей судьбы, то это произойдет точно не раньше, чем наша команда выйдет из отпуска. Сейчас я отдыхаю, и никаких событий и новостей, связанных с моей футбольной деятельностью вообще не существует», – сказал Макаренко.