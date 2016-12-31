Уткин: «Желаю «Уралу» вылета за все художества, которые он учинил в этом году»

Спортивный журналист Василий Уткин пожелал «Уралу» вылета из РФПЛ по итогам нынешнего сезона. Напомним, после матча 12-го тура чемпионата России против «Терека» (1:4) команда была заподозрена в неспортивном характере игры.

«Желаю «Уралу» вылета за все художества, которые он учинил в этом году. И надеюсь, что именно это с ним и произойдет, потому что именно такие команды и должны вылетать.

Я вот желаю тем командам, у которых заканчиваются деньги и которые не знают, как их как-то сберечь, взять, заработать, чтобы они имели больше шансов выжить, чем «Урал», который опозорил слово «футбол» в этом году», – сказал Уткин.