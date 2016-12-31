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  • Уткин: «Желаю «Уралу» вылета за все художества, которые он учинил в этом году»

Уткин: «Желаю «Уралу» вылета за все художества, которые он учинил в этом году»

31 декабря 2016, 18:11
26

Спортивный журналист Василий Уткин пожелал «Уралу» вылета из РФПЛ по итогам нынешнего сезона. Напомним, после матча 12-го тура чемпионата России против «Терека» (1:4) команда была заподозрена в неспортивном характере игры.

«Желаю «Уралу» вылета за все художества, которые он учинил в этом году. И надеюсь, что именно это с ним и произойдет, потому что именно такие команды и должны вылетать.

Я вот желаю тем командам, у которых заканчиваются деньги и которые не знают, как их как-то сберечь, взять, заработать, чтобы они имели больше шансов выжить, чем «Урал», который опозорил слово «футбол» в этом году», – сказал Уткин.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Урал Уткин Василий
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Zeff
1483198867
Уткину, лишиться аккредитации в этом году! Достал!
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АлёшкА91
1483199351
Хорошо сказал
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Igor Belousov
1483199472
утку на мясо
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APchelov
1483199771
Уткину тоже желаем ВЫЛЕТА! От всей души )
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Андрей 26 rus
1483200087
Прилети на Урал и скажи тоже что и сказал и тебя жаренного цыплёнка подадут к столу на год петуха
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Виталий1
1483201329
Вообще-то такие высказывания, не подтвержённые доказательствами или судебным решением не публикуют. Уткин за столом меж друзьями может всё, что угодно говорить. А вот Эхо Мацы это публиковать не имеет право. А Бомбардир не имеет право это дальше распространять.
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Дэс
1483202905
Ребят, Вы все, как стадо будете. А он в отличии от вас выделяется и не боится за свою точку зрения. Если всегда молчать о том, что происходит, то будет ещё больше проблем в футболе, да и не только! Если тебе, что то не нравится, не обязательно это доказывать, а просто об этом сказать, если реально оно видно. А доказывать в нашей стране в большинстве случаев могут только деньги.
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мыцык
1483212549
Вася жжёт!
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арейская
1483233254
А что это нашло подтверждение и доказано? За свои слова надо отвечать...
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serppion
1483234400
Интересная Вася личность. Как обозреватель он на голову сильнее всех Гусевых, Орловых, Губерниевых, Канделак. И трепло первостатейное.
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