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    Карпин: «Зе Луиш — единственный чистый форвард в «Спартаке»

    Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин в эфире телеканала прокомментировал кадровую ситуацию в московском «Спартаке».

    «Кроме Зе Луиша, в «Спартаке» нет чистых нападающих. Там играл Мельгарехо, может играть Промес. Но это не ярко выраженные нападающие. На одном Зе Луише можно не доехать, как, в принципе, и случилось в конце сезона. Эменике знаком со страной, с клубом, это плюс. Он уже показал в России свои качества как футболист. У Эменике есть скорость, мощь. Это забивной нападающий. Есть один только вопрос по поводу Эменике. Этот вопрос касается всех, наверное, африканских футболистов – по поводу, скажем так, адаптации, даже не дисциплины, а подхода тренера в большей степени», — сказал Карпин.

    «Спартак» лидирует в чемпионате России после 17 туров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 22:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1292

      каа 31 декабря 2016, 14:59

      А что ,остальные все грязные??? )))) С НОВЫМ ГОДОМ !!!

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      Рейтинг: +6913

      батог 31 декабря 2016, 14:06

      Да, блин, Эменике надо было брать! 2-3 года поиграл бы на уровне молодых, да опыт игры в России есть, притираться не надо.
      Всех С НОВЫМ ГОДОМ !!!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 31 декабря 2016, 01:46

      Пока, да, единственный, но посмотрим на Луиса...


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      Рейтинг: +26

      pntrz 31 декабря 2016, 00:19

      так и есть

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