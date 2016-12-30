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    Непомнящий заявил, что Ахмедов в 18 лет чувствовал себя на поле так, словно ему уже за 30

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов, перешедший в китайский клуб «Шанхай СИПГ», в 18 лет действовал на поле на уровне с 30-летними футболистами. Напомним, тренер и игрок ранее вместе работали в «Пахтакоре».

    – Расскажите, каким вы его помните по «Пахтакору»?

    – Знаете, он молодым 18-летним мальчишкой чувствовал себя на поле так, словно ему уже за 30. Все знал, все умел, всем был оснащен. Причем в жизни он скромный, спокойный, стеснительный парень. А поле – совершенно другой. Ему надо просто позволить делать то, что он умеет. Его потенциал был виден и тогда. Поэтому моей заслуги здесь нет. Помню, тогда появилось два молодых парня – Ахмедов и Виталий Денисов. Они многое определяли в той сборной Узбекистана. Знаете, на некоторых футболистов тренеру не обязательно обращать внимание. А Одила нужно подбадривать, поддерживать. Он не хам и не нахал. Но, чтобы добиваться высот, нужно быть жестче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.12.2016 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 30 декабря 2016, 23:20

      из заголовка подумал, что речь о его физике

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