«Краснодар» объявил об уходе Ахмедова в «Шанхай СИПГ»

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов продолжит карьеру в Китае. «Быки» объявили о переходе 29-летнего узбекского футболиста в «Шанхай СИПГ».

«Футбольные клубы «Краснодар» и «Шанхай СИПГ» достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова», – говорится в сообщении на сайте российской команды.

Напомним, что Ахмедов пополнил состав «Краснодара» в июне 2014 года, перейдя из «Анжи». С тех пор он провел за черно-зеленых 101 официальный матч, в которых забил семь голов и сделал 13 результативных передач.